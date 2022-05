Ci sono degli ingredienti che a volte è bene cercare di limitare quando si cucina. Essi infatti potrebbero contribuire a danneggiare la nostra salute, quindi è bene farne un uso moderato.

Tra gli alimenti da consumare con parsimonia troviamo il burro, che secondo gli esperti porterebbe ad un aumento del colesterolo cattivo, il quale aumenterebbe i rischi di arteriosclerosi e di problemi cardiovascolari.

Per queste ragioni, è bene ogni tanto provare a sostituire il burro in cucina con qualcosa di più sano. Oggi proviamo a dare un consiglio in questo senso, utilizzando un sostituto davvero sorprendente. Sembra incredibile ma questo sano ingrediente può davvero fare al caso nostro ed essere un buon sostituto del burro in tante preparazioni.

Un alimento comune e che probabilmente abbiamo già in casa

L’obiettivo è quello di sostituire un ingrediente grasso con uno più magro, cercando di mantenere però la stessa consistenza delle ricette che vengono fatte con il burro.

Proviamo dunque ad utilizzare la nocciola al posto del burro. La preparazione per questo “burro di nocciola” è molto semplice: iniziamo tostando le nocciole. Poi mettiamole in un mixer e frulliamole il più finemente possibile. Se vogliamo aggiungiamo qualche goccia di olio extravergine d’oliva, per dare un tocco di grassezza in più. Ovviamente non esageriamo con le dosi.

Sembra incredibile ma questo sano ingrediente può essere usato per sostituire il burro in cucina nella preparazione dei dolci

Questa rapidissima preparazione permette dunque di eliminare il burro da torte, biscotti e tanti altri dolci. Tuttavia ha una controindicazione: è molto calorico. Infatti le nocciole sono un alimento molto nutriente, e quindi l’apporto energetico che forniscono è elevato. Dunque non esageriamo con i dolci preparati in questa maniera perché, anche se sono più magri, hanno una conta calorica importante.

Se vogliamo un sostituto più leggero, c’è anche la possibilità di preparare un burro dalla polpa di cocco. Se invece vogliamo restare sulla frutta secca, ci sono tante alternative alle nocciole, sempre stando attenti perché sono tutte caloriche. Possiamo ad esempio provare ad utilizzare le noci, gli anacardi oppure le mandorle.

La cosa migliore potrebbe essere sperimentare con diversi ingredienti, fino a trovare quello più adatto a noi e che incontra meglio il nostro gusto. Tutto ciò ovviamente prestando attenzione alla salute e non esagerando con ingredienti troppo grassi o calorici.

