In cucina tutto trova sempre un modo di essere riutilizzato quando puntiamo sulle ricette giuste. Possiamo riciclare dolci come la colomba o la pastiera e, persino, il cioccolato delle uova di Pasqua.

La pasta può diventare una golosissima frittata e con gli avanzi di pollo arrosto, di formaggio o di polenta possiamo preparare tanti antipasti sfiziosi.

Questa ricetta, invece, è uno dei possibili modi di riutilizzare gli avanzi di pasta fresca delle lasagne. Si tratta delle sfoglie che è possibile acquistare nei banconi frigo del supermercato per avere una pasta sempre pronta all’occorrenza. Non sempre, però, si riesce a usarla tutta e, invece che congelarla, possiamo usarla in tante ricette fantasiose di primi, antipasti e secondi piatti.

Gli ingredienti per cucinare questi muffin anti-spreco (per 10 pezzi)

200 g circa di sfoglia per lasagne avanzata;

200 g di ricotta;

50 g di formaggio grattugiato;

un mazzetto di prezzemolo;

125 g di pancetta a dadini;

2 cucchiai di pesto rosso;

sale e pepe a piacere;

olio per ungere.

Ricicliamo i preziosi avanzi di sfoglia per lasagna preparando quest’antipasto veloce di pasta fresca davvero consigliatissimo

Bastano una teglia per muffin e questi ingredienti per riciclare con fantasia la pasta fresca rimasta dalla preparazione delle lasagne. Si tratta di una ricetta che si prepara davvero molto velocemente in forno. Dunque, iniziare scaldando il forno ventilato a 200° C.

Mescolare insieme ricotta e metà del formaggio grattugiato e salare e pepare il tutto. Quindi, lavare e tritare il prezzemolo e, poi, unirlo alla pancetta a cubetti e alla restante parte di formaggio.

Spennellare lo stampo per muffin con dell’olio e adagiare sopra gli avanzi di sfoglia. Bisognerà ritagliare preferibilmente dei quadrati di 10 centimetri per lato circa e sbollentarli per pochi minuti. Sgocciolarli e sovrapporli, poi, all’interno dei fori dello stampo. Riempire ogni foro dello stampo con ricotta, uno strato di pesto rosso, la pancetta e coprire con altra sfoglia e pancetta.

Cuocere per 10 minuti o un quarto d’ora e servire i muffin ben caldi e croccanti. Se ricicliamo i preziosi avanzi di sfoglia per lasagna con questa ricetta salva pranzo o cena, gli ospiti non potranno che gioirne. Possiamo prepararne anche questa variante alla pizzaiola.

