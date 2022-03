Una cosa di cui gli amanti dei dolci non possono fare a meno è la crema di nocciole. Al supermercato se ne trovano di diverse marche e qualità, ma la crema fatta in casa è insuperabile.

Molti si affidano a quelle già pronte perché pensano sia difficile prepararla. In realtà, servono pochi ingredienti e davvero poco tempo. Inoltre, è semplicissima da fare e adatta anche a chi non è troppo esperto in cucina.

Chi vuole regalarsi il proprio sgarro quotidiano, allora, in 15 minuti potrà preparare la sua dolce e golosa crema di nocciole.

Bastano 5 ingredienti economici per preparare una crema di nocciole deliziosa a casa in soli 15 minuti

La crema di nocciole non è un dolce propriamente light, ma se fatta in casa conterrà pochi ingredienti genuini che la renderanno sana e squisita. Questa crema è perfetta per dare energia a colazione, spalmata sulle fette biscottate o come farcitura di irresistibili dolcetti pronti in pochi minuti.

Per prepararla, serviranno pochi ingredienti, da scegliere accuratamente per avere un prodotto di qualità:

100 g di nocciole sgusciate;

100 g di cioccolato fondente almeno al 70%;

100 g di latte;

60 g di zucchero;

40 g di olio di girasole.

Dato che la qualità è importante, un’ottima scelta, ad esempio, è la Nocciola Piemonte IGP, appartenente alla varietà di nocciolo Tonda Gentile Trilobata di alcune aree piemontesi.

Inoltre, in alternativa al latte vaccino si può usare una bevanda vegetale che aiuterebbe anche a ridurre il colesterolo.

Come preparare questo dolce spalmabile da gustare a colazione

La preparazione della crema di nocciole è molto semplice. Prima di tutto, bisogna tostare in forno le nocciole a 180 gradi per circa 5 minuti. Nel frattempo, si potranno mettere a bagnomaria zucchero, cioccolato, olio e latte. A fuoco basso, bisognerà continuare a mescolare gli ingredienti per circa 7 minuti.

Una volta che le nocciole iniziano a profumare, si possono togliere dal forno e lasciar raffreddare. Quando si sono intiepidite, bisogna privarle della pellicina e tritarle nel mixer finché non si otterrà una consistenza compatta.

A questo punto, in una ciotola si dovrà unire la pasta di nocciole agli altri ingredienti e mescolare bene. La crema di nocciole fatta in casa è pronta.

Chi ormai ci ha preso gusto, può continuare a preparare in casa molti altri prodotti da tenere sempre in dispensa. Un esempio fra tutti è il dado vegetale, che verrà davvero saporito seguendo la classica ricetta della nonna.

Quindi bastano 5 ingredienti economici per realizzare una squisita crema di nocciole in pochissimo tempo.