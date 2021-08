Con il mese di agosto arrivano le vacanze per molti di noi. Finalmente un po’ di sano e meritato relax. Una volta arrivati a destinazione siamo contenti di sentire i piedi sulla sabbia. Ci sembra subito di stare meglio.

Abbiamo con noi “l’oggetto estivo perfetto per le nostre giornate al mare o in piscina” e questo ci fa sentire bene.E grazie ad un precedente articolo sappiamo come non avere “più sabbia nel costume grazie a questo trucco”.

Ma che libro possiamo leggere per deliziare le nostre giornate in spiaggia? Scopriremo che c’è un libro a cui non dovremo mai rinunciare. Un libro che continua a stravolgere molti lettori.

Sembra incredibile ma questo libro continua ad incantare molti lettori anche in spiaggia

Una delle attività più belle da fare in spiaggia è sicuramente la lettura. A tutti noi piace rilassarci con un bel libro sentendo il suono del mare. Le onde rendono magico questo momento di relax. Sappiamo “quanto sia semplice rendere la nostra giornata in spiaggia unica e irripetibile grazie a questi 3 straordinari libri”. E non ce li siamo fatti scappare.

Ma pochi di noi sanno che c’è un autore che sa parlare al nostro cuore come mai nessuno prima d’ora. Stiamo parlando di Fabio Volo e del suo libro “Il tempo che vorrei”. Sembra incredibile ma questo libro continua ad incantare molti lettori anche in spiaggia proprio per la storia trattata.

Una storia sul tempo che il protagonista vorrebbe avere con il padre. Ed il tempo che vorrebbe riavere con la donna tanto amata ma che si è lasciato sfuggire. Un rapporto con il tempo che ci dà e ci toglie e che spesso vorremo riavere indietro.

Un autore per molte fasi della vita

Se non abbiamo mai letto questo autore è il momento di farlo. Ci stupirà scoprire come Fabio Volo riesca a parlarci direttamente al cuore. Infatti, affronta con naturalezza più tematiche della vita e più fasi dell’età. Riusciremo a ritrovarci almeno in uno o più libri. E riusciremo ad analizzare la nostra esperienza anche da un altro punto di vista.

Non priviamoci di un’esperienza così unica e indescrivibile. Faremo un tuffo nel nostro cuore e ne usciremo migliori.