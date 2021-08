Chi non ama una chioma perfetta? Eppure è sempre così difficile avere capelli perfettamente in ordine, non crespi ma splendenti e voluminosi.

La bella notizia è che esiste in commercio un prodotto estremamente economico considerato l’elisir di lunga vita dei capelli, l’aceto di mele.

È un rimedio utilizzato già dalle nostre nonne per i suoi numerosissimi effetti benefici sulla chioma. È infatti ricco di sali minerali, vitamine, enzimi e principi attivi.

Grazie alle sue peculiarità esso rende i capelli morbidi e lucenti già dopo le prime applicazioni, come abbiamo descritto in questo articolo Capelli morbidi e lucenti con un rimedio della nonna, l’aceto di mele.

Per evitare di avere una chioma ingestibile, sfibrata e secca soprattutto dopo il mare, è utile non solo applicare l’aceto. Ma anche seguire qualche piccolo accorgimento che ci permetterà avere dei capelli ordinati senza rovinarli né stressarli troppo.

Capelli sempre perfetti e sani anche dopo il mare con questi geniali trucchetti della nonna

Ecco alcune delle mosse geniali per evitare i capelli crespi e sfibrati:

usare, tra lo shampoo e il balsamo, l’aceto di mele e terminare il lavaggio con un getto d’acqua freddo.

a shampoo ultimato avvolgere i capelli in un panno di microfibra, che assorbe l’acqua ma evita di spezzarli;

fare un impacco a base di olio di semi di lino, un potente rimedio contro capelli secchi e sfibrati. Ottimo anche come trattamento doposole per ristrutturare e lucidare il capello ed eliminare l’effetto crespo.

Ebbene, questi erano i rimendi per capelli sempre perfetti e sani anche dopo il mare con questi geniali trucchetti della nonna.

Ulteriori consigli per un’asciugatura perfetta

Durante l’asciugatura evitare di tenere l’asciugacapelli troppo vicino ai capelli per impedire che il calore danneggi la cheratina, la principale proteina che protegge i capelli dalle intemperie.

Inoltre, evitare di asciugare i capelli a testa in giù e direzionare il flusso d’aria del phon sempre dall’alto verso il basso.