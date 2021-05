Finalmente è arrivata la bella stagione e tutti noi iniziamo a pensare alle vacanze. Chi al mare e chi in montagna, tutti abbiamo già deciso le nostre mete estive.

Al contrario di chi andrà in montagna, chi passerà le giornate al mare, dovrà pensare anche a cosa portarsi in spiaggia. Sicuramente passeremo giornate più rilassanti se in giusta compagnia.

Molti di noi amano rilassarsi totalmente magari dormendo un po’. Altri preferiscono giocare con i propri figli. Altri ancora adorano dedicarsi a parole crociate o cruciverba.

Spesso però amiamo dedicarci alla lettura: durante l’anno non abbiamo mai tempo per leggere un buon libro. O siamo talmente stanchi da non riuscire ad apprezzarlo al meglio.

Così una volta in spiaggia possiamo sbizzarrirci. Ma quale libro scegliere? Qual è quel racconto che può prenderci anima e copro?

Questo articolo ci aiuterà a scoprirlo.

È davvero incredibile quanto sia semplice rendere la nostra giornata in spiaggia unica e irripetibile grazie a questi 3 straordinari libri

Eccoci finalmente in spiaggia. Una volta steso il nostro asciugamano per terra o sul lettino, siamo pronti. Le nostre vacanze, o la nostra giornata, al mare possono iniziare.

Quest’anno volevamo essere pronti iniziando a pensare ad un libro da portare con noi, ma niente. Non abbiamo trovato nulla che ci possa interessare davvero. Che fare allora per tutta la giornata?

Ci basterà acquistare, o scaricare sul nostro e-book, questi tre titoli: “La signora delle camelie”, “L’enigma della stanza 622” e “La camera azzurra”.

Se il primo ci regalerà una stravolgente storia d’amore, il secondo ci darà anche un mistero da risolvere. Mentre il terzo ci terrà con il fiato sospeso fino a quando non riusciremo a trovare il vero colpevole di tutta la vicenda.

Forse non lo sappiamo ma…

Essendo tutti e tre molti famosi, avremo sicuramente modo di ritrovare le versioni cartacee più economiche. Ma comunque complete.

Inoltre, se abbiamo un e-book, spenderemo sicuramente meno nell’acquisto, e potremo averli sempre a portata di mano. Così facendo avremo i nostri tre straordinari libri racchiusi in un unico oggetto. Non occuperanno troppo spazio e potremo alternarci facilmente tra una lettura e l’altra.

La nostra vacanza sarà così un vero e proprio momento di svago. Facendo la scoperta di questi 3 straordinari libri, riusciremo a passare momenti avvincenti anche in riva al mare.

