Prima di occuparci di questo fantastico titolo che tante soddisfazioni sta dando ai suoi azionisti, ricordiamo una cosa molto importante. A partire dal 2 agosto 2021 le azioni sono state frazionate nel rapporto quattro nuove azioni ogni una vecchia posseduta. Per cui al prezzo è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,25.

Dopo che a maggio titolavamo un report Reiteriamo lo Strong Buy sul titolo El.En nonostante un rialzo del 50% da inizio anno il titoloha guadagnato un altro 20%. Non solo, ha dato vita a un movimento correttivo che ha permesso di sviluppare una nuova proiezione rialzista. Per cui, la cavalcata di El.En non solo è inarrestabile ma potrebbe essere sul punto di accelerare nuovamente. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto col primo ostacolo in area 12,78 euro lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 16,3 euro. A seguire gli obiettivi successivi si trovano in area 21,98 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 27,66 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe più che raddoppiare il suo attuale valore dando vita a una performance ben superiore al 100% rispetto ai livelli attuali.

C’è, però, un potenziale problema che non va sottovalutato. Qualora le quotazioni dovessero avere difficoltà nel superare l’ostacolo indicato si potrebbero trovare a dover combattere con il supporto in area 11,7 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una discesa verso area 10 euro, prima, e area 8,3 euro, poi.

Dal punto di vista degli analisti che coprono El.En il consenso medio è comprare, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di circa il 4%.

La cavalcata di El.En non solo è inarrestabile ma potrebbe essere sul punto di accelerare nuovamente: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 27 maggio in ribasso dello 0,71% rispetto alla seduta precedente, a quota 42,00 euro.

Time frame settimanale