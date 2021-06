Si sta avvicinando a grandi passi il temuto momento della prova costume e stiamo cercando di dimagrire rapidamente. Ovviamente dovremo puntare su alimenti e spezie a basso contenuto di grassi e zuccheri e sulle verdure. Ma attenzione. Non proprio su tutte. Sembra incredibile ma questi 5 ortaggi potrebbero rivelarsi degli acerrimi nemici se vogliamo dimagrire rapidamente e in tempo per la prova costume.

Togliamo dalla dieta patate e peperoni cotti

La prima verdura da eliminare dalla dieta sono le patate. E non stiamo parlando soltanto di quelle fritte, ma anche di quelle lesse e senza condimento. 100 grammi di patate contengono circa 80 calorie. Un piatto di purè conta oltre 250 calorie e un singolo tubero circa 200.

Attenzione anche ai peperoni. In realtà i peperoni contengono una grande quantità di vitamine del gruppo A e C, sostanze utili per il dimagrimento. Il problema arriva quando decidiamo di cuocerli, magari aggiungendo dell’olio. La cottura elimina le vitamine e fa salire il contenuto calorico. Se proprio non possiamo rinunciare al loro gusto unico proviamo a cucinarli al vapore.

Sembra incredibile ma questi 5 ortaggi potrebbero rivelarsi degli acerrimi nemici se vogliamo dimagrire rapidamente e in tempo per la prova costume: stop a aglio, cipolla e mais

Anche se sono la base di spettacolari soffritti e condimenti, aglio e cipolla vanno maneggiati con estrema cura. 100 grammi di aglio contengono circa 150 calorie. Uno spicchio d’aglio pesa soltanto tra i 3 e i 5 grammi ma è sempre meglio non esagerare. Un’alternativa è quella di sostituirlo con verdure più “magre” come sedano e finocchio.

Discorso molto simile per la cipolla, alimento che contiene anche molti carboidrati. In un etto di cipolle troviamo 40 calorie e l’85% di carboidrati. Se vogliamo dimagrire rapidamente togliamole dall’alimentazione quotidiana, soprattutto quando pensiamo di abbinarle a pasta e pane.

Da regolare anche il consumo di mais, condimento principe di insalate e paste fredde estive ma con 365 calorie ogni 100 grammi. Il mais è ricco di carboidrati e grassi e se assunto in grandi quantità può vanificare tutti i nostri sforzi. Proviamo, però, a non eliminarlo completamente. In dosi contenute può aiutarci a regolare la diuresi e a migliorare la funzionalità dell’intestino.