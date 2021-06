Per un pranzo estivo che sia leggero, salutare e pronto in pochi minuti non c’è ricetta migliore del carpaccio di vitello con citronette di limone. È questo il secondo piatto estivo a base di carne leggero e da preparare al volo senza alcuno stress con cui faremo impazzire gli ospiti. Essendo un piatto crudo, per prepararlo ci vuole davvero pochissimo. Bastano pochissimi ingredienti e il vantaggio della sua semplicità è che possiamo impreziosirlo con i condimenti che più ci piacciono. Vediamo insieme come fare.

Una ricetta con una storia affascinante

Non tutti sanno che il carpaccio di vitello è stato inventato nel 1950 da Giuseppe Cipriani, proprietario e fondatore del celebre Harry’s Bar di Venezia. Allora il bar era un punto di ritrovo per artisti, scrittori, registi e personaggi illustri. Tra i clienti abituali c’erano Ernest Hemingway, Orson Welles, Frank Lloyd Wright e tantissimi altri. Anche la contessa Amalia Nani Mocenigo si sedeva spesso al bancone. Si dà il caso che la contessa, per ragioni di salute, dovesse seguire una dieta priva di carne cotta. Fu così che Cipriani inventò il carpaccio, piatto a base di fettine sottili di carne di vitello o manzo, servite crude con olio e limone. La ricetta ebbe un successo tale che è diventata un importante patrimonio della cultura culinaria italiana.

È questo il secondo piatto estivo a base di carne leggero e da preparare al volo senza alcuno stress con cui faremo impazzire gli ospiti

Per preparare il carpaccio di vitello con citronette di limone abbiamo bisogno di:

a) mezzo chilo di filetto di vitello (o manzo);

b) 100 gr di grana in scaglie;

c) 100 gr di rucola;

d) 3 limoni;

e) 100 millilitri di olio extravergine d’oliva;

f) sale e pepe quanto bastano.

Per prima cosa prepariamo la citronette, spremendo in una ciotolina i limoni e aggiungendo olio, sale e pepe. Dopodiché adagiamo la rucola su un piatto da portata. Poi tagliamo a fettine sottilissime il filetto e poggiamole sulla rucola. Spargiamo le scaglie di grana sulla carne e infine condiamo tutto con la citronette, senza lesinare. In soli 10 minuti avremo preparato un piatto estivo semplice e sofisticato, che conquisterà tutti i commensali.

