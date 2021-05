Gli usi medicinali delle erbe aromatiche sono noti fin dall’antichità. Con la cannella possiamo prenderci cura dei nostri piedi. Con lo zenzero possiamo curare il raffreddore e con la curcuma il fegato. In pochi, però, sanno che se utilizzato nel modo giusto, l’origano può essere un alimento straordinario per le nostre diete. E sembra incredibile ma questa comune spezia che tutti abbiamo in casa può farci dimagrire in pochissimo tempo.

Le proprietà dimagranti

L’origano è un antiossidante naturale incredibile. É ricco di tannini e flavonoidi, sostanze che combattono la ritenzione idrica e ci permettono di bruciare i grassi molto velocemente. Ma non solo. Grazie alle sue proprietà carminative, l’origano è particolarmente indicato anche per combattere l’accumulo di gas intestinali e i fastidiosi problemi di flatulenza.

Questa comune spezia ha anche ottime capacità digestive. I suoi acidi grassi ci permettono di eliminare le sostanze “tossiche” dell’organismo in tempi brevissimi e di riequilibrare il metabolismo.

E ora che abbiamo capito quanto consumare origano può farci bene impariamo a usarlo per i nostri trattamenti dimagranti.

Sembra incredibile ma questa comune spezia che tutti abbiamo in casa può farci dimagrire in pochissimo tempo: come usare l’origano

Il primo e più semplice consiglio è quello di usare l’origano come condimento. Aggiungiamolo ai nostri piatti e la digestione si velocizzerà in poche settimane. L’origano si sposa benissimo con verdure come melanzane e pomodori e con le carni magre.

Con la spezia essiccata possiamo preparare anche un fantastico infuso dimagrante. Mettiamone un cucchiaio in 200 ml di acqua bollente. Lasciamo in infusione per qualche minuto e facciamo raffreddare. Una volta filtrato dovremo assumere il preparato dopo pranzo e dopo cena per due settimane. Noteremo subito dei miglioramenti.

Una gustosa alternativa all’infuso è il frullato di origano e pomodoro. Mettiamo nel frullatore un pomodoro, un cucchiaio di spezia essiccata e una o due spruzzate di pepe nero. Frulliamo il tutto e appena si è formato un composto cremoso beviamolo.

D’estate possiamo anche servirlo fresco. Mettiamo il frullato nel frigorifero e tiriamolo fuori qualche minuto prima di consumarlo.