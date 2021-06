Ormai è arrivata l’estate e, con essa, le meritate vacanze. Tutti noi vorremmo per partire per una settimana almeno in qualche posto. Dopo l’anno appena trascorso, possiamo affermare di meritarci un po’ di sano relax e di spensieratezza. Ma c’è un problema che ci affligge: chi si prenderà cura delle nostre piante? Questa è una domanda che tantissimi si pongono ma che oggi otterrà una risposta.

Infatti, un segreto formidabile che pochissimi conoscono ci permetterà di annaffiare le piante quando siamo in vacanza o fuori di casa.

Sfere d’acqua, una vera e propria salvezza per il nostro giardino durante l’estate

Non tutti lo sanno ma in commercio ci sono alcune sfere d’acqua create appositamente per le nostre piante. Si tratta di un oggetto che ha un aspetto davvero incredibile, elegante e raffinato, che abbellirà di certo il nostro giardino. Infatti, essendoci tantissimi colori tra cui scegliere, potremo anche pensare ad alcuni abbinamenti per rendere più colorato e raffinato il verde di fronte alla nostra casa. Ma soprattutto dobbiamo considerare che queste sfere sono fatte appositamente per rilasciare acqua. In questo modo, potremo stare tranquilli perché le nostre piante riceveranno l’acqua di cui necessitano anche senza di noi.

Ecco come utilizzare le sfere d’acqua per innaffiare le nostre piante

Utilizzare queste biglie d’acqua sarà davvero un gioco da ragazzi. Infatti, tutto ciò che dovremo fare è metterle all’interno di una ciotola o di un recipiente. Poi dovremo versare su di esse dell’acqua, aspettando che si gonfino a sufficienza. Quando avranno raggiunto un diametro soddisfacente, potremo posizionarle nel vaso delle piante che necessitano di essere innaffiate. Queste sfere, infatti, rilasceranno lentamente l’acqua.

Ora, quindi, abbiamo spiegato un segreto formidabile che pochissimi conoscono ci permetterà di annaffiare le piante quando siamo in vacanza o fuori di casa. Basterà trovare le sfere d’acqua di cui abbiamo bisogno, rilasceranno l’acqua poco a poco e potremo stare tranquilli. Il nostro giardino, infatti, starà benissimo anche in nostra assenza. E soprattutto, al nostro ritorno, lo troveremo ancora bello e rigoglioso come quando lo abbiamo lasciato. Insomma, questa tecnica non farà andare sprecate tutte le nostre fatiche e ci farà godere sicuramente di più i giorni che passeremo fuori di casa!

