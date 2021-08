Chi dice che per mangiare sano è necessario spendere molto spesso si sbaglia. Infatti, non è sempre così e a volte basta solo avere qualche buona idea per portare in tavola piatti semplici, sani ma davvero gustosi. In un precedente articolo, abbiamo spiegato che questo freschissimo primo piatto ci rigenera dal caldo e fa bene alle nostre ossa.

Oggi la Redazione vuole sfatare il mito secondo il quale per mangiare sano dobbiamo spendere molto. Dunque, mostriamo come sia possibile preparare alcuni salva cena salutari e gustosi con un budget davvero basso.

Perché costano così poco

Sembra incredibile ma questi 2 piatti salutari e gustosi si preparano spendendo meno di 3 euro. Si tratta di due piatti completi e nutrienti che ci permetteranno di restare in forma risparmiando. Infatti, se usiamo prodotti vegetali possiamo risparmiare moltissimo sul costo della spesa.

I legumi in scatola si trovano in qualsiasi supermercato e costano molto poco. Il costo medio di una scatola di ceci è di circa 80 centesimi. Le lenticchie rosse sono più care, ma 1 kg di questi legumi spesso non supera i 2 euro e 30 centesimi. I restanti ingredienti utilizzati sono prodotti che quasi tutti noi abbiamo nelle nostre case e che non ci portano a spendere altri soldi.

Siamo certi che i Lettori rimarranno sbalorditi dalla semplicità di questi piatti sani ma irresistibili che possono essere preparati ad un costo così basso.

La prima idea è una zuppa di lenticchie rosse.

Prepariamo un soffritto utilizzando mezzo porro, una carota, uno spicchio d’aglio e un gambo di sedano. Dopo averli lavati e tolte le loro parti in eccesso, tagliamoli finemente. Riduciamo l’aglio in polpa usando lo schiaccia aglio e mettiamo tutto in padella con un filo d’olio.

Facciamoli soffriggere ed aggiungiamo un pizzico di sale. Aggiungiamo un pezzetto di zenzero, riducendolo in polpa usando lo schiaccia aglio. È arrivato il momento di unire le lenticchie rosse. Misuriamone una tazza ed uniamola al soffritto. Aggiungiamo 4 tazze di acqua e lasciamo cuocere.

Nel frattempo peliamo, laviamo e riduciamo a cubetti 2 patate. Aggiungiamole alla zuppa insieme ad un po’ di sale, pepe e un pizzico di cumino. Dopo circa 40 minuti la zuppa sarà pronta.

Pasta e ceci

Il secondo salva cena è un grande classico della tradizione.

Per iniziare facciamo cuocere 150 grammi di ceci in pentola con un litro d’acqua. Nel frattempo, prepariamo un soffritto in padella usando una cipolla. Aggiungiamo un filo d’olio, sale, pepe e lasciamo soffriggere. Aggiungiamo anche 3 pomodori secchi tagliati finemente per dare un tocco di sapore in più.

A questo punto, quando i ceci saranno pronti, aggiungiamone due terzi al soffritto usando un colino. Aggiungiamo poi un cucchiaio di acqua di cottura dei ceci e facciamo cuocere il tutto con il tegame coperto. Intanto, prendiamo i ceci rimasti e li mettiamo in un frullatore insieme ad un po’ d’acqua. Frulliamo il tutto per creare una crema che renderà la nostra pasta ancora più golosa. Aggiungiamo un pizzico di sale ed uniamo la crema al resto degli ingredienti.

Facciamo cuocere la pasta in abbondante acqua, la saliamo ed una volta pronta scoliamola. Uniamola al composto di ceci e gustiamoci questo piatto.