Settembre è il mese ideale per affrontare senza stress il temuto cambio dell’armadio. Ma non solo. È anche il mese perfetto per fare pulizia nelle stanze di casa e nelle soffitte. E proprio le stanze in cui mettiamo gli scatoloni e i vecchi oggetti che non usiamo più potrebbero rivelarsi delle vere miniere d’oro. A maggior ragione se abbiamo dei bambini o se siamo sempre stati appassionati di giochi e videogiochi. Quindi, controlliamo nelle nostre soffitte perché questi vecchi giochi potrebbero valere davvero una fortuna. Andiamo a scoprire quali sono e le quotazioni tra i collezionisti. Non ci sono soltanto console e videogames. Tra i più quotati possiamo trovare anche giochi insospettabili. L’unico requisito per un’eventuale rivendita sono le condizioni di conservazione che devono essere sempre ottime.

Gli appassionati di calcio hanno quasi sicuramente in soffitta una versione del Subbuteo. Stiamo parlando del vecchio gioco in cui dovevamo muovere i calciatori con le dita cercando di far colpire loro il pallone. Ebbene le edizioni speciali dedicate ai Mondiali del 1970 e del 1974 hanno quotazioni che si aggirano intorno ai 300 euro.

Chi era bambino negli anni ‘80 si sarà sicuramente imbattuto nel pupazzetto di He-Man, eroe della serie Masters of the Universe. Se abbiamo in soffitta il personaggio He-Man Spada Luminosa siamo particolarmente fortunati. Nei più famosi siti di aste è quotato circa 2.800 dollari.

Rimaniamo negli anni ’80 per parlare di un evergreen: i mattoncini Lego. Ancora oggi fanno felici grandi e piccini ma se abbiamo la scatola del Millennium Falcon di Star Wars forse è il momento di venderla. La versione originale con tutti i pezzi degli anni’80 vale circa 3mila euro.

Mario Kart 64 e il Super Liquidator

Gli anni ‘90 sono stati il decennio in cui i videogiochi si sono trasformati da intrattenimento per pochi a fenomeno di massa. E buona parte del merito è di Super Mario, l’idraulico più famoso del mondo del gaming. Il simpatico personaggio è stato protagonista di decine e decine di giochi. Ma se abbiamo una versione originale di MarioKart64 datata 1996 stiamo nascondendo una fortuna. La quotazione tra i collezionisti è superiore ai 2mila euro.

Negli stessi anni le pistole ad acqua e i gavettoni hanno lasciato spazio a un altro gioco molto più performante: il Super Liquidator. Questo fucile spara acqua è uno degli oggetti più venduti del decennio e molto probabilmente ne abbiamo uno ancora funzionante in uno scatolone. Se siamo tra i possessori dell’edizione limitata gialla, rossa e verde con due serbatoi siamo fortunati: può valere fino a 500 euro.

