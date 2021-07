L’arrivo del caldo ci porta inevitabilmente a modificare la nostra dieta. Abbiamo abbandonato polenta e spezzatino in favore di insalate di riso e pasta fredda. Per questa ragione in questo periodo siamo alla ricerca di ricette nuove, che siano l’ideale quando le temperature si alzano. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca spesso di aiutare sotto questo aspetto, dando consigli a volte inaspettati. Ad esempio, in un articolo precedente abbiamo consigliato un’insalata messicana per rinfrescarsi, specificando che il suo gusto piccante fa bene in questo periodo.

Anche oggi andiamo a vedere una ricetta inaspettata per l’estate, che però garantiamo essere davvero perfetta. Sembra incredibile, ma questa facile ricetta con zucchine ci rinfrescherà in un attimo.

Di che cosa si tratta

Consigliamo a tutti di preparare una bella vellutata di zucchine. Qualcuno potrebbe sorprendersi, perché sembra un piatto tipicamente invernale. La vellutata che andiamo a vedere oggi, però, è ottima anche fredda oppure tiepida ed i suoi ingredienti sono molto rinfrescanti.

Infatti, insieme alle zucchine consigliamo di aggiungere un po’ di menta, un alimento che è da sempre sinonimo di freschezza. Oltre a questi due ingredienti ci sarà sufficiente un po’ di brodo vegetale, dello scalogno, del sale e volendo un po’ di pepe nero.

La preparazione

La preparazione è molto semplice. Innanzitutto, puliamo e poi tagliamo le zucchine a pezzetti. Poi tagliamo e tritiamo lo scalogno e mettiamolo a cuocere in padella per qualche minuto in olio d’oliva. Poi aggiungiamo le zucchine e continuiamo la cottura, aggiungendo anche un po’ di brodo. Dopo qualche minuto, spegniamo il gas e facciamo raffreddare.

Una volta che la preparazione è fredda, passiamola nel frullatore e aggiungiamo la menta. Se la troviamo troppo solida, aggiungiamo ancora un po’ di brodo. Frulliamo ancora un po’ e la vellutata è pronta. Impiattiamo e regoliamo di sale e pepe.

Sembra incredibile, ma questa facile ricetta con zucchine ci rinfrescherà in un attimo. Riscopriamo delle ricette più comuni in inverno ed utilizziamole d’estate per sorprendere tutti i commensali.