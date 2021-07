Un piatto delizioso, buono e di stagione. Sapori freschi e deliziosi capaci di far felici grandi e piccini. Questa torta salata è l’ideale per chi vuole sorprendere tutti ma non vuole perdere troppo tempo in cucina.

La rubrica di cucina firmata ProiezionidiBorsa non può non arricchirsi con questa ricetta deliziosa.

Prima di stilare la lista degli ingredienti, ecco la soffice torta salata ai 7 vasetti per deliziare gli ospiti in poco tempo.

Ed ora non ci resta che allacciare il grembiule e procedere con la preparazione della torta salata estiva.

Ingredienti

a) 2 fogli di pasta sfoglia;

b) 2 melanzane abbastanza grandi;

c) 150 g di scamorza;

d) 150 g di prosciutto cotto tagliato a cubetti;

e) 150 g di pomodorini;

f) sale, pepe, basilico, olio e spezie q.b.;

g) 1 tuorlo d’uovo.

Estiva e gustosissima questa torta salata si prepara in meno di 20 minuti e sta spopolando

Innanzitutto, lavare e tagliare a metà i pomodorini. In una padella far rosolare in pomodorini con un filo d’olio. Prendere le melanzane, lavarle, tagliarle a cubetti e unirle ai pomodori.

Lasciar cuocere per qualche minuto e condire con il sale, il pepe, il basilico e qualche spezia a piacere.

Spegnere e far raffreddare un po’. A questo punto, trasferire tutto in una ciotola e aggiungere la scamorza e il prosciutto cotto. Mescolare con un cucchiaio.

In una teglia ricoperta da carta assorbente, aggiungere un filo d’olio e stendere la pasta sfoglia. Forare il fondo con una forchetta. Successivamente versare il ripieno e ricoprire con l’altro foglio di pasta sfoglia. Spennellare con il tuorlo d’uovo e far cuocere in forno a 190° per 15 minuti circa. Ed ecco che in meno di 20 minuti si riesce a portare in tavola un piatto eccellente, sfizioso e gustoso. Dunque, estiva e gustosissima questa torta salata si prepara in meno di 20 minuti e sta spopolando.