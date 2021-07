In questa stagione tutti passiamo molto più tempo all’aria aperta, chi al parco e chi nel giardino di casa. Per questa ragione l’ideale è avere un giardino rigoglioso e che renda molto più piacevole la nostra permanenza all’esterno. È importante sapere come fare per avere un giardino di qualità. Lo staff di Proiezioni di borsa cerca sempre di aiutare sotto questo aspetto, ad esempio consigliando quali sono le piante più adatte al periodo estivo.

Oggi andiamo a vedere un tema più ampio, ovvero come studiare nel modo migliore gli accostamenti tra piante diverse per massimizzare l’effetto finale. Ecco 3 fondamentali accorgimenti per un giardino straordinario che farà invidia ai vicini.

Le cose più importanti da considerare

La disposizione delle piante è molto importante. Una delle prime cose a cui dobbiamo pensare, e forse una delle più ovvie, è l’accostamento dei colori. È bene creare delle zone di colore ben riconoscibili, mettendo assieme più fiori di colori simili. In tal modo si creano delle zone diverse che saltano subito all’occhio.

Una seconda possibilità per quanto riguarda l’accostamento dei colori è di prendere piante che hanno una forma simile, ma due colori molto diversi. In tal modo si crea un altro stacco riconoscibile e molto piacevole tra i vari colori.

È poi importante sapere come disporre le piante a seconda dell’altezza, con le più basse davanti e quelle più alte dietro. Può sembrare un consiglio ovvio, ma se si inizia con piantine nate da poco può darsi che all’inizio siano tutte alte uguali. Capiamo quindi che altezze raggiungerà ciascuna di esse e agiamo di conseguenza.

Ricordiamo, poi, che la parte più visibile del giardino sono le prime file di fiori. Quindi, diamo un’attenzione particolare alle piante più esposte. Consigliamo di mettere in prima fila le piante più colorate, per dare un impatto visivo immediato e molto efficace.

Abbiamo visto che colori, altezze e prime file sono tre aspetti molto importanti, da considerare sempre. Ricordiamoci questi punti ed avremo un giardino bellissimo.