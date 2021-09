Dedicare tempo alle pulizie è spesso poco piacevole, ci occupa tanto tempo e quando arriviamo stanchi, alla sera, vorremmo solo riposarci.

Nonostante ciò, si rivela un lavoro appagante perché vivere in un ambiente pulito, profumato e igienizzato ci dona una sensazione di serenità e benessere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In particolare, avere finestre con i vetri limpidi conferisce alla casa un senso di pulizia e ordine, oltre a favorire l’apporto di luce.

Non è mai bello trovarci di fronte a un vetro sporco, quindi dovremo approfittare di queste giornate, ancora belle e calde, per effettuare una pulizia approfondita.

Sembra incredibile ma per vetri e specchi brillanti basta solo questo sorprendente rimedio naturale

La pulizia dei vetri non è mai semplice, impegna parecchio tempo proprio perché molto spesso gli aloni sembrano non voler andare via.

Non bisogna necessariamente andare a comprare i tipici prodotti che troviamo al supermercato, spesso la soluzione ce l’abbiamo già a portata di mano.

Esiste infatti un sensazionale metodo che ci permette di pulire i vetri in modo facile, efficace ed in maniera del tutto naturale.

Per esempio, esiste un trucco infallibile per far splendere i vetri della doccia che ci sorprenderà, utilizzando prodotti che probabilmente tutti abbiamo in casa.

Ma non solo, in poco tempo possiamo preparare un detergente efficace per la pulizia di vetri e specchi, aiutandoci con un olio essenziale di nostro gradimento.

Per pulire queste superfici dovremo impiegare circa 250 ml di aceto bianco in un nebulizzatore vuoto a disposizione.

Non tutti sanno, che l’aceto contribuisce anche a rimuovere lo sporco, essendo un sensazionale sgrassatore naturale.

Dovremo riempire fino a 3/4 con acqua ed aggiungere 10 gocce di olio essenziale a nostra scelta, agitando bene prima di ogni utilizzo.

Gli oli essenziali più utilizzati sono il tea tree e quello alla lavanda ma abbiamo a nostra disposizione una vasta scelta.

Spruzziamo la miscela preparata e asciughiamo con un panno, sarà fantastico avere vetri e specchi splendenti.

Sembra incredibile ma per vetri e specchi brillanti basta solo questo sorprendente rimedio naturale ed economico.

Consigli

È bene sapere che non bisogna mai utilizzare un panno che perda pelucchi, è preferibile acquistarne uno in microfibra o in puro cotone.

Prima di passare al lavaggio, ricordiamoci di togliere la polvere, altrimenti si mescolerà al detergente e si spargerà sul vetro, opacizzandone la superficie.

Si consiglia, infine, di non effettuare il lavaggio dei vetri quando si trovano in una fase di esposizione diretta al sole.

Questo, infatti, tenderebbe a far asciugare velocemente le superfici favorendo la comparsa di aloni.

Approfondimento

Basta questo fenomenale prodotto che in molti abbiamo in casa per far brillare i vetri delle finestre