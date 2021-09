In ogni routine che si rispetti il momento della pulizia è fondamentale. La pulizia non solo rimuove ogni residuo di sporco dalla nostra pelle ma aiuta anche a mantenerla luminosa e sana. La pulizia diventa ancora più fondamentale quando si utilizza il make up. Il trucco, infatti, va ad appesantire il viso ed è necessario rimuoverlo sempre per non ostruire i pori e creare problemi alla pelle. È fondamentale struccarsi bene ogni giorno ed essere costanti. Anche se ci sembra un’azione superficiale o che richiede troppo tempo. Ma ecco come struccarsi rapidamente ed efficacemente con questo prodotto naturale al 100%.

Cosa succede alla nostra pelle quando non ci strucchiamo

Prima di scoprire come struccarci in maniera semplice ed efficace è bene sapere cosa succede al nostro viso quando non ci strucchiamo:

non struccarsi può favorire l’invecchiamento della pelle, ostruire i pori e accentuare le rughette di espressione;

il trucco in generale contribuisce a seccare la nostra pelle. Se non ci strucchiamo potremmo contribuire a rendere la nostra pelle più secca e disidratata;

tutta la zona oculare e perioculare è una zona piuttosto delicata. Non struccarla con costanza potrebbe aumentare il rischio di infezioni agli occhi più o meno gravi (una fra tutte il fastidioso orzaiolo);

se mettiamo tutti i giorni il mascara e non lo rimuoviamo la sera le nostre ciglia potrebbero assottigliarsi e indebolirsi.

Ecco come struccarsi rapidamente ed efficacemente con questo prodotto naturale al 100%

Un prodotto validissimo ed efficace al 100% per struccare la nostra pelle a fondo è l’olio di cocco. Un olio completamente vegetale che viene adoperato in cosmetica per tantissimi utilizzi, anche come struccante. La sua grassezza contribuisce a sciogliere ogni residuo di trucco e allo stesso tempo mantiene la pelle nutrita e idratata.

Come per tutte le cose bisogna prima capire se questo prodotto è adatto alla nostra pelle. Essendo un olio, probabilmente non sarà adatto per pelli grasse e acneiche. Sarà, invece, più indicato per chi ha una pelle secca e disidratata. È inoltre importante fare molta attenzione se si ha una pelle sensibile. L’ideale sarebbe sempre consultare un medico o un dermatologo per capire qual è la routine più adatta al nostro tipo di pelle.

Come si usa l’olio di cocco come struccante

Utilizzare l’olio di cocco per struccarsi è semplicissimo. Basta spalmare qualche goccia di quest’olio sulle mani in modo da sciogliere il prodotto. Successivamente si passerà su tutto il viso, insistendo sulle zone più difficili o dove è presente più make up. Una volta sciolto tutto il trucco si andrà a risciacquare l’olio con acqua tiepida e un panno in microfibra o un sapone per il viso.

Approfondimento

È incredibile come questo prodotto super economico che tutti conosciamo sia un’ottima maschera naturale per farci avere capelli forti e lucenti come dal parrucchiere