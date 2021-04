In questo periodo di pulizie generali, ci stiamo tutti dedicando maggiormente alla cura della casa, ai piccoli dettagli trascurati durante le stagioni più fredde.

Il sole è sempre più presente nelle giornate e ci invita a voler vedere le nostre finestre più luminose, senza riflessi, manate o aloni.

Bisogna comunque sottolineare che le finestre dovrebbero essere lavate almeno una volta alla settimana, anche se questo non sempre capita.

Non è facile far risplendere i nostri vetri, spesso hanno bisogno di più passate e questo ci fa perdere molto tempo.

Soprattutto in città dove c’è lo smog, la polvere che si deposita è proprio fastidiosa da mandare via.

La soluzione è a portata di mano, infatti basta questo fenomenale prodotto che in molti abbiamo in casa per far brillare i vetri delle finestre.

Acqua e Sapone di Marsiglia

Questo sapone è uno dei rimedi per la pulizia più conosciuti e apprezzati, segreto tramandato di generazione in generazione.

È un incredibile alleato domestico, utilizzato per le più svariate attività casalinghe proprio per la sua versatilità.

Basterà procedere con una prima passata con acqua e sapone di Marsiglia che rimuoverà lo sporco sedimentato per poi risciacquare ancora una volta con dell’acqua.

Passiamo un panno per poi asciugare il tutto ed i nostri vetri torneranno a splendere.

Altrimenti si può utilizzare un secchio di acqua calda con circa quattro cucchiai di sapone di Marsiglia liquido.

Risciacquando con dell’acqua ed asciugando con un panno, andremo a rimuovere lo sporco dai vetri e dagli infissi delle finestre.

Basta questo fenomenale prodotto che in molti abbiamo in casa per far brillare i vetri delle finestre, perché non provare?

Consigli

Quando dobbiamo pulire i vetri dobbiamo utilizzare panni sottili in microfibra morbida da passare sulle superfici attraverso movimenti circolari.

La microfibra, infatti, ha una carica statica naturale che trattiene la polvere e imprigiona i germi al suo interno, rendendola efficace per il suo utilizzo.

Non aspettiamo la giornata di sole per lavare i vetri perché il sole e il caldo tendono a formare aloni e macchie.