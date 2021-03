La doccia è una parte del bagno che usiamo quotidianamente.

Lo sappiamo bene, quei vetri trasparenti e bellissimi da puliti, si sporcano subito e richiedono un gran lavoro di mantenimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Sono piacevoli da vedere proprio perché emanano luce e spazio ma, attenzione, per essere belli non devono avere traccia di sporco o calcare.

È anche molto difficile trovare il metodo giusto per farli essere sempre splendenti.

La pulizia dei vetri è una delle attività più faticose e noiose che svolgiamo in casa, anche perché spesso gli aloni non vanno via.

Vedremo che in pochi conoscono il trucco infallibile per far splendere i vetri della doccia.

In pochi conoscono il trucco infallibile per far splendere i vetri della doccia

Il metodo è molto semplice, com’è semplice reperire gli ingredienti che occorrono, anzi, probabilmente li abbiamo già in casa.

Infatti basterà preparare una soluzione con dell’acqua tiepida, mezzo bicchiere di alcool, mezzo bicchiere di aceto di mele e del detersivo per piatti.

Versiamo questa soluzione in un flacone spray vuoto di avanzo.

Spruzziamo il tutto sui vetri della nostra doccia e strofiniamo con una spugna.

Infine prendiamo della carta da cucina oppure un panno e ripassiamo ancora una volta il vetro.

Vedremo che risultati: un box della doccia profumato e splendente!

Come dicevamo, in pochi conoscono il trucco infallibile per far splendere i vetri della doccia, ma va assolutamente provato!

Altri accorgimenti

Ci sono altri piccoli accorgimenti che bisogna utilizzare se vogliamo avere un box doccia brillante:

ricordiamoci sempre di aprire la finestra dopo la doccia;

lasciamo sempre aperta la porta del box doccia dopo che ci siamo lavati in questo modo faremo circolare l’aria;

eliminiamo, dopo esserci lavati, il sapone rimasto in doccia con un getto d’acqua e asciughiamo il tutto con un panno, possibilmente in microfibra;

è anche fondamentale ricordarsi di asciugare il vetro della doccia dopo esserci lavati, in questo modo ridurremo la possibilità di accumulare meno calcare.

Ultimo trucchetto per non lasciare aloni. Basta passare sui vetri bagnati della doccia la spazzola tergi vetri. Eliminando le gocce d’acqua elimineremo anche la fonte del calcare.