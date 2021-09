Ormai siamo a metà settembre e iniziamo a vedere chiaramente che il clima sta cambiando. Le temperature calano, le giornate si accorciano e, purtroppo, molti fiori muoiono.

Questo è un vero dispiacere, soprattutto se ci hanno tenuto compagnia per tutta l’estate, resistendo anche al caldo più intenso. Tuttavia, è importante non disperare, perché è possibile tenere il nostro giardino colorato anche d’autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per farlo dobbiamo, però, scegliere le piante giuste, che non appassiscano o non ingialliscano in questo periodo, ma anzi fioriscano e diventino ancora più belle. Oggi ne vedremo tre che probabilmente sorprenderanno tutti i vicini anche ad ottobre inoltrato. Scopriamo, quindi, le piante che non possono mancare in giardino per un autunno tutto colorato.

Ecco quali sono

Ci sono tante piante che possono fare al caso nostro. Per poter ottenere il miglior effetto possibile è importante trovare varie fonti di colore, che creino un bel colpo d’occhio. Scegliamo quindi bene arbusti e piante che diano una grande varietà cromatica grazie a fogliame, bacche e fiori.

A proposito di bacche, in un articolo precedente abbiamo consigliato la callicarpa, che può aiutarci molto. Essa non regala colore tramite dei fiori, ma grazie alle sue bellissime bacche viola, per cui dà un effetto davvero insolito.

I crocus sono un’altra ottima scelta. Essi fioriscono dalla fine di settembre alla fine di ottobre e sono eccellenti piante resistenti al freddo, che danno un colore molto forte al giardino. Sono solitamente viola, gialli, bianchi, o arancioni. Non richiedono grandissime cure, se non un’irrigazione piuttosto regolare e un terreno morbido in cui crescere.

Le piante che non possono mancare in giardino per un autunno tutto colorato

Le camelie rappresentano un’altra grande fonte di colore d’autunno. Sono tra le migliori piante in questo periodo e regalano un rosso acceso che ricorda molto le rose. Fioriscono tra poco, all’inizio di ottobre, e possono durare fino all’inverno inoltrato.

Per garantire una vita lunga alle camelie, assicuriamoci di innaffiarle con una certa regolarità, a meno che non viviamo in una zona molto piovosa. Inoltre, rimuoviamo le eventuali foglie che ingialliscono, così da lasciare posto a quelle sane. Se abitiamo in zone molto fredde, cerchiamo di ripararle un po’ e di non lasciarle fuori alle intemperie.

Insomma, callicarpa, crocus, e camelia sono tre ottime scelte per avere un giardino che non cede al grigiore dell’autunno. I nostri vicini, quando rientreranno a casa ogni giorno, saranno sorpresi dal vedere una varietà cromatica così grande in un periodo come questo.