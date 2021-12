L’imposta sul reddito che grava su milioni di lavoratori determina l’ammontare delle tasse che ciascuno deve pagare ogni anno. Si attendono interessanti novità per il 2022 e nel frattempo, un recente decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale mette nero su bianco un’importante riduzione. Si tratta di un calcolo relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche, addizionali regionali e comunali che va a vantaggio di determinate categorie di contribuenti. Sono questi i fortunati lavoratori che riceveranno oltre 600 euro di agevolazione IRPEF in unica soluzione e di seguito analizziamo i dettagli previsti.

Chi paga meno o chi può ottenere l’esenzione

Come molti contribuenti sanno, il calcolo dell’IRPEF ogni anno risente di specifici scaglioni di reddito che seguono una logica progressiva: all’aumentare del reddito, aumenta anche lo scaglione in cui ci si colloca. Attualmente sono presenti ben 5 scaglioni che prevedono un’aliquota variabile atra il 23% e il 43% di imposta. A pagare l’IRPEF non sono solo i lavoratori ma anche i pensionati. Relativamente a questi ultimi, in un articolo precedente abbiamo spiegato quali sono i pensionati che possono pagare meno soldi sull’aliquota IRPEF delle pensioni. In alcuni casi, è possibile ottenere l’esenzione dell’imposta e non pagare l’IRPEF 2021 se si dichiarano specifici redditi all’Agenzia delle Entrate. Sulla scorta delle numerose agevolazioni, un’ulteriore categoria che riceverà una riduzione IRPEF è quella indicata in un recente provvedimento.

Sono questi i fortunati lavoratori che riceveranno oltre 600 euro di agevolazione IRPEF in unica soluzione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 290 è stato pubblicato il DPCM 27 ottobre 2021. Tale provvedimento stabilisce una riduzione IRPEF per le Forze Armate e Forze di Polizia per l’anno 2021. Questi lavoratori, in costanza di servizio, che nel 2020 hanno registrato un reddito da lavoro dipendente non oltre i 28.974 euro potranno beneficiare dell’agevolazione. Essi infatti riceveranno una riduzione IRPEF e sulle addizionali regionali e comunali riferite all’anno di imposta 2021. Questo in base a quanto stabilisce l’articolo 45, comma 2, del D. Lgs. n. 95/2017.

L’agevolazione si applicherà al personale militare delle Forze Armate, al personale delle Forze di Polizia civile e militare e al Corpo delle Capitanerie di Porto. Coloro che rientrano nei requisiti avranno diritto ad una riduzione pari a 609,50 euro sull’imposta lorda sul trattamento economico accessorio nel periodo gennaio-dicembre 2021. Sarà il sostituto di imposta ad applicare in unica soluzione il beneficio al momento del conguaglio fiscale. Laddove non trovi capienza sull’imposta, la riduzione si potrà utilizzare come detrazione di imposta. Maggiori dettagli sul Bonus defiscalizzazione sono consultabili nel documento di DPCM del 27 ottobre 2021.

Approfondimento

Riceveranno 80 euro di rimborsi fiscali i proprietari di animali domestici che fanno richiesta a fine anno