Soffice, goloso e deliziosissimo, il ciambellone è una ricetta classica molto gettonata. La preparazione è semplice, veloce ed economica che piace a grandi e piccini. Adatto per essere servito a colazione oppure per merenda, il ciambellone non ha stagioni, proprio grazie alla sua versatilità.

Si può portare in tavola, ad esempio, un sofficissimo ciambellone al limone senza farina, buono da leccarsi i baffi. Per la ricetta, cliccare qui.

Oppure, per accontentare tutti in un batter d’occhio si può optare per una versione classica, disponibile su questo link.

Il ciambellone può diventare molto di più che una banale torta morbida. Seguendo pochi consigli, questo dolce può trasformarsi in un vero asso nella manica da tirar fuori in qualsiasi occasione.

Infatti, sembra incredibile ma per far impazzire tutti anche con un semplice ciambellone bastano questi 5 trucchetti che non tutti conoscono.

Consigli pratici da ricordare

Innanzitutto, utilizzare sempre uova a temperatura ambiente. Il lievito, poi, è fondamentale per la riuscita del dolce. Dunque, si consiglia di preferire quello in polvere, possibilmente aromatizzato alla vaniglia per regalare quel tocco di profumo in più.

Aggiungere il lievito sempre alla fine e già setacciato.

Cresce il numero di persone che sostituiscono la classica bustina di lievito con il cremor tartaro. Ovvero un prodotto lievitante naturale che si utilizza come il normale lievito in polvere.

Generalmente, il quantitativo di lievito previsto nella ricetta viene sostituito con metà cremor tartaro e metà bicarbonato di sodio.

Meglio l’olio o il burro?

Entrambi hanno il compito di rendere soffice il dolce. Quindi, per una preparazione più leggera si può optare per l’olio di semi. Per una torta con più gusto si può scegliere tranquillamente il burro. Ciò che conta è che quest’ultimo vada prima ammorbidito o sciolto e poi amalgamato con gli altri ingredienti.

Per una torta dal sapore eccezionale e un tocco di gusto maggiorare, l’aggiunta di latte o panna fresca può aiutare.

Preriscaldare sempre il forno. Si consiglia di preriscaldare il forno a 180° C e impostare la modalità statica. Dopo, può essere spostata per far cuocere in modo più omogeneo. Mai aprire il forno nei primi 20 minuti di cottura. Il rischio è quello di farlo sgonfiare velocemente. Dunque, sembra incredibile ma per far impazzire tutti anche con un semplice ciambellone bastano questi 5 trucchetti che non tutti conoscono.