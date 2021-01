Le mamme, se non ci fossero bisognerebbe inventarle! Ed è proprio a loro, all’amore incondizionato, al calore e agli abbracci delle tante madri italiane che la Redazione vuole dedicare questo spazio serale. Un piccolo omaggio per le donne di un tempo e quelle moderne che da sempre rappresentano una ricchezza dell’umanità. Poliedriche creature che negli anni, tra gli innumerevoli ruoli assunti, voluti o imposti, hanno anche trovato il tempo di costruirsi una carriera, un futuro ed una dignità senza mai trascurare la famiglia.

La ricetta proposta, questa sera, deve il suo successo proprio a molte madri che hanno tramandato di generazione in generazione i grandi classici della tradizione. Quelle preparazioni pronte in un batter d’occhio ma buone come quelle prodotte in serie dalle grandi pasticcerie, solo più genuine ed economiche. Ecco gli ingredienti per regalare ai piccoli di casa un goloso ciambellone al cocco, morbido e gustoso.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 50 g di farina tipo 00;

c) 200 g di zucchero semolato;

d) 150 g di cocco grattugiato;

e) 125 ml di yogurt al cocco o bianco;

f) 100 ml di olio di semi di girasole;

g) 1 bustina di lievito in polvere per dolci.

Far felici grandi e piccini in pochi minuti grazie a questo soffice ciambellone della mamma. Procedimento

In una ciotola inserire le uova e lavorarle con lo zucchero con un cucchiaio fino ad ottenere un composto spumoso. Successivamente, versare lo yogurt poi l’olio di semi e mescolare per qualche minuto. Setacciare la farina e unirla al composto. Stesso procedimento per il lievito. Amalgamare bene gli ingredienti e aggiungere il cocco grattugiato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In pochi minuti l’impasto del ciambellone è praticamente già pronto. Non resta che passare alla cottura. In uno stampo a forma di grande ciambella, imburrare l’interno e versare il composto. A questo punto far cuocere per circa 45 minuti alla temperatura di 170°C.

Una volta cotto e poi raffreddato, il ciambellone può essere servito anche con una spolverata di zucchero a velo. Ed ecco che in poche mosse, grandi e piccini impazziranno per il dessert al cocco.

Se “Far felici grandi e piccini in pochi minuti grazie a questo soffice ciambellone della mamma” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Torta alle mele buona da fare invidia con una ricetta facilissima, da provare!”