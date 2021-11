Sembra incredibile ma per eliminare gli scarafaggi da casa basterebbe solo questo inaspettato prodotto

Molti di noi si sono trovati o si trovano ad affrontare in casa il problema degli scarafaggi, insetti fastidiosi che si introducono in casa con facilità.

Oltre ad essere sgradevole, la loro presenza può essere anche pericolosa, soprattutto se abbiamo bambini che corrono continuamente da una parte all’altra della casa.

Inoltre, diversi altri insetti potrebbero prendere d’assalto la casa, come per esempio le cimici, particolarmente fastidiose a causa del loro odore sgradevole.

In questo caso potrebbe essere utile sapere che basterebbe solo una semplice mossa per allontanare le cimici da casa una volta per tutte.

Ad ogni modo, se intendiamo fermare un’invasione di scarafaggi, dovremo individuare da dove entrano, valutando la condizione dei nostri muri e di ogni piccola fessura.

Per prima cosa, è importante chiudere tutte le eventuali aperture per prevenire sia il loro arrivo che quello dei pesciolini d’argento.

Anche in questo caso per allontanare i pesciolini d’argento da casa dovremo utilizzare questo inaspettato prodotto che molti di noi hanno già in casa.

Tornando invece a come allontanare gli scarafaggi, potremo utilizzare l’olio di Neem che funzionerà proprio come repellente naturale.

Questo prodotto è molto apprezzato per la sua versatilità ma, avendo un odore forte, non viene tollerato da questi insetti e crea una barriera invisibile ma funzionale.

Può essere spruzzato periodicamente sugli infissi o vicino alle porte d’ingresso, oppure basteranno solo alcune sue gocce versate nel cotone e posizionate negli angoli strategici della casa.

Inoltre, non tutti sanno che basterebbe solo una pianta aromatica per allontanare gli scarafaggi da casa che molti utilizzano per insaporire diverse pietanze.

Un metodo alternativo

Potremmo utilizzare degli ingredienti che molti di noi hanno già in casa per allontanare gli scarafaggi una volta per tutte senza spendere nemmeno un centesimo.

Basteranno solamente alcuni spicchi d’aglio e delle foglie di alloro da combinare insieme oppure, se non siamo amanti dell’aglio, potremmo utilizzare alcuni ramoscelli di rosmarino.

Posizioniamo il tutto su dei piattini disposti nei luoghi strategici della casa; essendo degli aromi sgraditi agli stessi, dovrebbero allontanarsi in poco tempo dal nostro ambiente.