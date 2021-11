Come segno d’acqua, è legato ai miti della siccità e della Luna. Il simbolo che lo raffigura ricorda l’incontro di due semi, oppure il grembo materno che, come un uovo, crea la vita. Il Cancro è infatti un segno legato proprio agli aspetti della mutevolezza, della famiglia e degli affetti.

Il suo periodo nella ruota zodiacale inizia il 22 giugno, il giorno dopo l’equinozio. Collocazione, che apre all’arrivo dell’autunno. Il Cancro si rifugia nel suo mondo dei sogni, dei ricordi, delle fantasie. Grazie a queste sue caratteristiche, ecco perché i soggetti Cancro sono le persone più sensibili di tutto lo zodiaco.

Sensibilità, femminilità ed empatia

Chi nasce Cancro è generoso e capace di offrire una profonda comprensione, soprattutto con chi sviluppa particolari legami basati sull’empatia e la sensibilità. Il Cancro è anche egocentrico e tende molto a enfatizzare le sue personali esperienze.

Si stanca quando deve indulgere in una discussione o ricevere critiche. Come già accennato, la tradizione per lui è un valore fondamentale: pensa poco al futuro e perciò diventa poco combattivo, pur amando i divertimenti e la vita sociale.

Il Cancro può sembrare un soggetto instabile, ma in realtà le sue idee sono molto ferme e disapprova i cambiamenti improvvisi.

Sono persone leali verso gli amici e verso la famiglia, ma odiano tradimenti e offese di fronte ai quali nessun legame è abbastanza forte.

I nati sotto il segno del Cancro sono introversi, incompresi e poco apprezzati, ma in realtà è solo una questione di percezione:

non nasce da una mancanza di fiducia, ma anche da un’alta considerazione di sé stessi.

Ecco perché i soggetti Cancro sono le persone più sensibili di tutto lo zodiaco

La sicurezza economica è uno dei bisogni di questo segno, che tende ad accumulare beni materiali: ama il lusso e i viaggi, ma è nei sentimenti che il Cancro si perde completamente.

Sono i soggetti più sensibili dello zodiaco. Il Cancro è un segno legato alla Luna, quindi con una forte componente femminile e materna. Per questo i soggetti nati sotto questo segno hanno un forte bisogno di calore e affetto.

Il Cancro deve essere incoraggiato a conquistare la piena fiducia in sé stesso, combattendo, però, pigrizia e lentezza, tipiche del segno. La loro sensibilità rende questi soggetti particolarmente portati per musica, danza e manifestazioni artistiche in generale.

In amore le unioni sono particolarmente favorevoli con la Bilancia, che può rendere il rapporto equilibrato e duraturo.