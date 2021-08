Trovarsi ad avere scarafaggi in casa è sempre un’esperienza molto sgradita in quanto rappresentano anche un pericolo per la nostra salute.

Bisogna sapere che i loro escrementi possono addirittura portare asma o eczemi quindi, in presenza di anziani o bambini in casa, dobbiamo fare maggiormente attenzione.

Spesso pensiamo che compaiano per una scarsa igiene in casa ma possono entrare anche tramite i bagagli dopo un viaggio o dai magazzini dove acquistiamo.

Dobbiamo agire in modo tempestivo o rischieremo che la loro presenza aumenti velocemente e senza che riusciamo più averne il controllo.

Sembra impossibile ma basta solo una pianta aromatica per allontanare gli scarafaggi da casa

Gli scarafaggi trovano nella nostra casa un ambiente confortevole dove hanno tutto il necessario per sopravvivere: acqua, cibo e una buona temperatura.

Ovviamente nel periodo più freddo cercheranno sempre riparo in casa, essendo più calda rispetto l’esterno, introducendosi grazie a piccole fessure o crepe.

Per prevenire o allontanarli da casa possiamo utilizzare un metodo economico e naturale, senza ricorrere a prodotti chimici dannosi per la salute.

Stiamo parlando dell’alloro, pianta dal profumo meraviglioso che molti di noi hanno in casa per aromatizzare diverse preparazioni culinarie.

Il suo odore risulta essere uno dei più detestati dagli scarafaggi proprio perché è molto forte ed invadente.

Per questa ragione risulta particolarmente efficace nella risoluzione di questo comune problema, basterà solamente prelevare alcuni rametti dalla nostra pianta.

Posizioniamo dei gruppi di foglie fresche di alloro nelle zone più a rischio della casa così avremo un’abitazione più profumata e protetta dalla loro invasione.

Altrimenti per chi preferisse, sono efficaci anche gli oli essenziali al rosmarino o all’alloro stesso, basterà metterne alcune gocce nei punti dove li abbiamo visti.

Sembra impossibile ma basta solo una pianta aromatica per allontanare gli scarafaggi da casa, non dimentichiamoci però quanto sia importante la prevenzione.

Suggerimenti

Per prevenire il loro arrivo in casa, dobbiamo sempre ricordare di tenere sotto controllo eventuali fonti di umidità o acqua.

Ricordiamoci che se lasciamo in giro per casa dei residui di cibo, ad esempio le briciole, per loro rappresentano un prezioso nutrimento.

Anche per questa ragione è importante avere sempre casa pulita, rimuovendo tutto lo sporco anche nelle aree esterne come il giardino.

Spesso non ci pensiamo ma è importante chiudere sempre bene i contenitori che utilizziamo per conservare il cibo, altrimenti gli scarafaggi ne saranno naturalmente attratti.

