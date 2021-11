Sembra incredibile ma per avere un bucato perfetto senza stirare bastano questi geniali trucchetti

Tra il lavoro e la vita famigliare è difficile trovare il tempo per stirare e, soprattutto, è un’attività che in pochi fanno volentieri.

Stirare ci richiede molto tempo e anche molta pazienza, per ottenere risultati soddisfacenti, soprattutto se si tratta di camicie.

È bene sapere che ci sono dei trucchetti che permettono di avere il bucato stirato anche senza utilizzare il ferro da stiro, risparmiando così anche tempo.

Soprattutto quando dobbiamo andare al lavoro, non possiamo permetterci di avere capi spiegazzati perché faremmo una brutta impressione.

Non utilizzare il ferro da stiro ci permette di risparmiare energia elettrica, fondamentale in questo periodo in cui iniziamo a spendere per riscaldare la casa.

Per questa ragione sarà importante fare attenzione a questi 3 comuni errori perché potrebbero far aumentare il costo della bolletta notevolmente.

Dopo aver lavato i nostri capi dovremo piegarli in due, stenderli con le mani e posizionarli gli uni sugli altri facendo pressione sulla sedia.

Dovranno rimanere in questa posizione per un quarto d’ora circa, così saranno pronti per essere stesi e non sarà più necessario stirarli.

È molto importante non dimenticare i capi in lavatrice per molto tempo, altrimenti tenderanno a stropicciarsi costringendoci a compiere quest’operazione noiosa.

Quando li stenderemo, dovremo cercare di non utilizzare le mollette perché lascerebbero un segno che ci obbligherebbe a stirarli per rimuovere l’impronta.

Una volta asciutti dovremo avere l’accortezza di non lasciarli sullo stendino più del tempo necessario e di non metterli nella cesta della biancheria.

Infatti, dopo averli piegati sarà opportuno riporli su una superficie piana e iniziare a stirarli semplicemente con le mani.

Se abbiamo a disposizione l’asciugatrice sarà più semplice lavare il bucato in inverno, basterà utilizzare un programma delicato che renda i capi morbidi evitandoci di stirarli.

Sembra incredibile ma per avere un bucato perfetto senza stirare bastano questi geniali trucchetti che ci permetteranno di risparmiare tempo prezioso.

Ulteriori informazioni

Se il nostro problema sono anche gli asciugamani basterà semplicemente arrotolarli, farli scorrere con le mani ed infine piegarli.

Inoltre, non tutti sanno che oltre al bicarbonato possiamo utilizzare questo efficace metodo fai da te per avere sempre asciugamani morbidi.

Infine, per appendere le camicie è consigliabile posizionare correttamente le spalle sugli attaccapanni ed allacciarne i bottoni, facendole cadere correttamente in modo che non prendano pieghe indesiderate.

Approfondimento

