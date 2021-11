Da sempre l’eclissi solare e lunare ha affascinato gli uomini ed ogniqualvolta si verifica si attende con ansia e curiosità. Infatti intorno a questo fenomeno astronomico ruotano tantissime leggende e racconti. Sembrerebbe, secondo il mondo dell’astrologia, che le eclissi siano in grado di influenzare gli uomini e i rapporti tra di loro. L’ultimo fenomeno si verificherà verso la fine dell’anno. Proprio per questo sono in arrivo grandi soddisfazioni e un carico di soldi dopo il 4 dicembre per questo fortunato segno zodiacale. Infatti, questo evento dopo il 4 dicembre porterà seri cambiamenti nella vita di qualcuno se questo qualcuno è del segno del Sagittario.

Eventi pieno di mistero

Le eclissi che possono essere sia lunari che solari sono il risultato del continuo movimento della Terra e della Luna. Si dice lunare quando la Terra si posiziona tra il sole e la luna. Quest’ultima perde pian piano la sua luminosità, assumendo una colorazione rossastra. Questo tipo di eclissi potrà ammirarsi il 19 novembre. Mentre l’eclissi solare si verifica quando la luna si trova tra il sole e la Terra, impedendo in tal modo di illuminare parte del pianeta. Entrambe possono essere parziali o totali. Il 4 dicembre, occhi aperti, perché si assisterà ad un’eclisse solare totale.

In astrologia le eclissi hanno un’importanza molto rilevante in quanto indicano il culmine di una fase lunare e o solare in cui la Terra è protagonista. In particolare sembrerebbe che possano determinare cambiamenti e condizionare gli eventi della nostra vita. Le eclissi rappresentano un nuovo inizio o la fine di qualcosa, crescita ed evoluzione. L’eclissi di sole, in particolare indica rinascita e un nuovo inizio. Nonostante il fenomeno abbia una breve durata nel cielo, questo fenomeno può avere un’influenza per mesi nella vita di ognuno.

In arrivo grandi soddisfazioni e un carico di soldi dopo il 4 dicembre per questo fortunato segno zodiacale

A quanto pare l’eclissi del 4 dicembre porterà tantissima fortuna ad un segno zodiacale in particolare, ovvero al Sagittario. La Luna Nuova in Sagittario donerà a questo segno una forza vincente in ambito lavorativo e finanziario. Per chi ha lavorato arriverà il momento di raccogliere i frutti di ciò che ha seminato.

Mentre chi è in attesa avrà la possibilità di cominciare lavori di grande soddisfazione. Infatti la Luna Nuova porterà stati d’animo molto positivi e propositivi verso sé stessi e gli altri. Saranno favoriti tutti i rapporti, sia in ambito lavorativo con i colleghi, sia in amore che in amicizia. Miglioreranno infatti i rapporti in famiglia, al lavoro con clienti e colleghi. Inoltre saranno favoriti i viaggi, soprattutto all’estero e potranno intraprendersi relazioni interessanti ed intriganti.

