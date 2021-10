L’invecchiamento è un avvenimento naturale che però continua a fare paura sia agli uomini che alle donne in molte fasi della vita. Infatti quando cominciano a spuntare i primi capelli bianchi e i primi accenni delle rughe di espressione, molti sentono la necessità di correre ai ripari. I primi però non sono necessariamente un segno di decadimento. La progressiva comparsa del grigiore infatti è semplicemente un tratto genetico che può manifestarsi a vent’anni o essere praticamente nullo quando si raggiungono i sessanta. La pelle invece è una parte molto più delicata e per questo ne parleremo più a fondo oggi. Infatti sembra incredibile, ma l’insospettabile età in cui si incomincia ad invecchiare avviene prima dei trent’anni. Vediamo insieme nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Sembra incredibile, ma l’insospettabile età in cui si incomincia ad invecchiare avviene prima dei trent’anni

La nostra epidermide comincia progressivamente il proprio processo di decadimento a 25 anni. Questo ovviamente non significa che da qui in poi si verifica un veloce declino. Il processo è infatti parecchio graduale, ma è questo lo spartiacque che porta ad un lento assottigliamento e svuotamento dell’epidermide. Questa però è un’età ideale per incominciare a prendersi cura di questa parte del proprio corpo con una routine adatta. Inoltre è anche meglio mettere da parte alcuni comportamenti nocivi. Infatti esiste un invecchiamento intrinseco, anche qui inciso nel nostro DNA, e uno invece causato da fattori esterni. Evitare questi è un primo passo per mantenersi giovani. Quindi è meglio accantonare abitudini pericolose come il fumo e un’eccessiva esposizione solare, soprattutto se non protetta. Infatti quest’abitudine che tutti noi abbiamo durante l’estate è altamente dannosa.

Come prendersi cura del proprio viso

Per quanto invece riguarda i prodotti da usare consigliamo di rivolgersi ad un professionista fidato. Esistono infatti molti fattori incrociati che rendono impossibile fare delle scelte oculate affidandosi solo a ciò che si legge online. Infatti ci sono varie tipologie di cure del viso che però si basano su delle differenze sostanziali. Le creme o i sieri che si stendono sulla pelle grassa non sono adatti ad una delicata e viceversa. La pelle mista necessita invece di cure ancora differenti. Sicuramente però è importante detergere il viso nella maniera corretta e evitare di andare a letto indossando anche solo dei residui di make up. Infatti rimuovere il trucco è uno step importantissimo per mantenere la pelle elastica e pulita.

