Per il pubblico femminile una corretta manutenzione della propria pelle è un fattore che incide molto sull’autostima. Per questo spende moltissimi soldi in ogni genere di crema e siero. Spesso, però, le dimenticanze e gli errori sono dietro l’angolo, soprattutto nelle beauty routine più semplici.

È incredibile ma tutte le donne stanno usando l’acqua micellare in maniera sbagliata. Scopriamo insieme per quale motivo.

L’uso erroneo

Appena prima di coricarsi infatti, la maggior parte delle donne dedica almeno un quarto d'ora a struccarsi e a detergere la propria pelle.

Questa buona abitudine è una delle più seguite dalle donne proprio perché permette di rallentare l’invecchiamento cutaneo. La maggior parte di esse, però, commette un errore in uno step fondamentale, ma molto banale: l’applicazione dell’acqua micellare.

Come bisognerebbe invece procedere

Questo liquido è composto da micelle, ovvero da particelle che si legano ad ogni tipo di impurità presente sulla cute. Rimuovono, dunque, i residui di smog e le tracce di make up. La tecnica corretta per utilizzare questo prodotto è spiegata in questi passaggi:

bisogna munirsi di parecchi dischetti di cotone usa e getta;

intingerli nella soluzione;

passarli poi delicatamente su tutta la superficie del viso;

sciacquare la faccia con acqua fresca.

Solitamente l’ultimo passaggio viene totalmente dimenticato. Se ci si pensa, tuttavia, non effettuandolo, stiamo semplicemente togliendo in maniera grossolana la maggior parte del trucco. Facendo così lasciamo la pelle sporca. Favorendo poi l’insorgere di brufoli e punti neri. Inoltre alcune sostanze contenute all’interno di questo prodotto, se lasciate agire troppo a lungo, indeboliscono il film idrolipidico della pelle.

Oggi abbiamo avuto modo di scoprire perché l’acqua micellare va sempre sciacquata. Se si è interessati a sapere di più su come prendersi cura della propria pelle, consigliamo di leggere questo pezzo su come preparare un preparato all’argilla verde: “Una maschera per il viso semplicissima da preparare per combattere la sensazione di unto della pelle grassa e mista”.