Uno dei lati negativi più fastidiosi dei mesi caldi è l’invasione di zanzare. Dobbiamo sempre fare i conti con questi piccoli insetti che continuano a pungerci, causandoci un insopportabile prurito.

I metodi per allontanare le zanzare sono tanti e spesso è necessario provarne molti insieme. Creme e repellenti di vario tipo ci possono aiutare molto. Compriamo, così, tantissimi prodotti diversi e con essi riempiamo mobili interi.

Una cosa che pochi sanno, tuttavia, è che anche la dieta può rendere più o meno probabile le punture. Vedremo, infatti, che una bevanda alcolica estremamente popolare può attirare le zanzare e quindi ridurne il consumo potrebbe aiutarci molto. Sembra impossibile, ma per allontanare le zanzare dobbiamo smettere di bere questa bevanda.

Ecco di che cosa si tratta

Dopo una lunga giornata di lavoro, soprattutto d’estate, è davvero piacevole potersi bere una birra fredda. Ci fa stare immediatamente meglio e ci rilassa. Ovviamente, però, non bisogna esagerare. A questo proposito, consigliamo di seguire i consigli del Ministero della Salute per evitare la dipendenza.

In ogni caso, purtroppo la birra attira anche le zanzare. Alcuni studi hanno infatti mostrato che gli insetti sono attratti dall’etanolo, che è contenuto in tutte le bevande alcoliche. La birra, inoltre, ha un aroma particolare che la rende più attraente agli insetti rispetto agli altri alcolici.

Bere alcool, infine, aumenta la temperatura corporea, anche questo è un fattore che ci rende più interessanti per le zanzare.

Per cui dobbiamo fare attenzione e magari cercare di bere meno birra, se ci troviamo all’aperto la sera. Questa bevanda è infatti così irresistibile per le zanzare, che da essa si possono preparare delle trappole efficacissime, come spieghiamo in questo articolo.

Sappiamo, insomma, che se vogliamo bere birra, dobbiamo tutelarci molto di più con prodotti repellenti. Anche in quel caso, però, non è detto che saremo totalmente protetti dall’aroma della birra.