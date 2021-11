Arriva per tutti quel momento della vita in cui le rughe iniziano a solcare la nostra pelle. Allora corriamo subito ai ripari più disparati, come creme apparentemente miracolose. Una zona del corpo molto colpita dalla piaga delle rughe è il collo. In questa parte del corpo gli inestetismi possono essere tanto evidenti, conferendo al nostro viso diversi anni in più di quelli che abbiamo. Una possibile soluzione c’è e non si tratta di coprirci con foulard e grandi collane. Sembra incredibile ma le rughe spariscono dalla pelle di chi svolge regolarmente questi semplici esercizi con il collo. Basteranno pochi minuti al giorno per notare netti miglioramenti senza ricorrere a prodotti costosi, che spesso non mantengono le loro promesse.

Chi teme le rughe sul collo non deve preoccuparsi oltre il necessario. Una corretta skin-care unita a una routine di semplici esercizi può risolvere i nostri problemi, dandoci una pelle liscia e tonica.

Il primo esercizio utile è il seguente. Mettiamo un pollice sotto il mento, proprio al centro. Chiudiamo la bocca e spingiamo in giù con la lingua, mentre al contempo il pollice spinge in su. Ripetiamo l’esercizio per 5-10 minuti.

Un secondo esercizio consiste nel ripetere le vocali ad alta voce, esasperando il movimento della bocca per distendere la pelle il più possibile.

Terzo esercizio consiste nel sovrapporre il labbro inferiore al superiore e buttare indietro la testa, cercando di mantenere questa posizione per circa 10 secondi. Ripetiamo l’esercizio per almeno 6 volte.

L’ultimo esercizio si svolge da seduti. Giriamo la testa cercando idealmente di raggiungere una spalla con il mento, mantenendo la schiena dritta. Manteniamo la posizione per 10 secondi da ambo i lati e ripetiamo per almeno 3 volte.

Uniamo gli esercizi ai giusti prodotti per un risultato migliore

Insieme a questi esercizi, ricordiamoci di continuare a trattare bene la nostra pelle, con i giusti prodotti. Non servono per forza creme costose, possiamo anche rivolgerci a qualche soluzione naturale. L’impostante è idratare la pelle di mattina e prima di andare a dormire e, soprattutto di non concentrarci solo sul viso. Il collo e il décolleté, in particolare, sono due zone del corpo molto sensibili, dove le rughe affiorano con grande facilità.

La combinazione tra ginnastica per la pelle e prodotti nutrienti e ricchi di antiossidanti sarà vincente. La nostra pelle guadagnerà luminosità e vigore, e noi dimostreremo qualche anno in meno d’età.

