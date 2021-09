Il colore dei nostri capelli non è semplicemente un colore. Proprio così, se la nostra chioma è bionda, castana, nera o rossa svelerà alcuni particolari legati alla nostra personalità, ancora prima che avremo aperto bocca.

Siamo abituati a pensare che solo il taglio possa esprimere la nostra personalità, e infatti in parte è proprio così. È il caso, ad esempio, di questo taglio richiestissimo da molte donne, simbolo di forza e indipendenza femminile, assolutamente da provare.

Nonostante questo, però, anche il colore fa la sua parte, e rivela molto della nostra personalità. Scopriamo insieme quali sono i messaggi che noi stessi lanciamo al primo sguardo alle persone che abbiamo davanti.

Sembra incredibile ma il colore dei nostri capelli lancia messaggi nascosti ma ben precisi agli altri

Chi ha i capelli chiari per genetica, solitamente mantiene delle tonalità chiare anche nell’incarnato e nel colore degli occhi. Tendenzialmente le persone con questi colori sono considerate più delicate, perché più soggette ad alcune reazioni. Ad esempio, pochissimi sanno che questo tipo di tumore potrebbe colpire di più le persone con occhi chiari.

Nonostante questo, però, è innegabile quanto siano belli e affascinanti i capelli biondi. Questo colore è spesso sinonimo di un carattere estroverso e solare, soprattutto se il colore è naturale. Se, invece, il biondo è artefatto e tende verso le sfumature del platino, indicherà una personalità egocentrica, che ama essere guardata e stare al centro dell’attenzione.

Ecco qual è il colore di capelli meno diffuso al Mondo

Continuiamo sulla scia dei colori chiari e arriviamo al rosso. I capelli rossi sono molto rari in natura, soprattutto nella combinazione con occhi chiari e lentiggini. Sono un tratto molto distintivo, da sempre molto utilizzato anche nella simbologia dell’arte. Normalmente esprime un carattere molto vivace, frizzante, ma al contrario, può indicare anche una profonda timidezza e insicurezza.

E arriviamo a quello più diffuso al Mondo

Arriviamo finalmente al castano. Si tratta della tonalità di capelli in assoluto più diffusa al Mondo. È il colore della terra, che infonde subito calore, tranquillità e sicurezza. Chi ha i capelli di questo colore ama risultare naturale, ai suoi occhi e a quelli degli altri. Queste persone, tendenzialmente, sono attente e disponibili ad ascoltare gli altri. Non sono egocentriche, non vivono per apparire, ma sono molto disponibili e amano il confronto con le persone.

Quando il castano diventa più scuro e diventa nero, il discorso cambia. Il nero è considerato uno dei colori più seducenti in assoluto, intrigante e misterioso. Chi sceglie questo colore non ama le mezze misure, ha un carattere deciso e che ama sperimentare. Ebbene, sembra incredibile ma il colore dei nostri capelli lancia messaggi nascosti ma ben precisi agli altri.

Inoltre il nero non è un colore facile da portare, perché indurisce i tratti e li appesantisce. Alcune persone decidono di tingersi i capelli in questo modo anche per esprimere protesta o opposizione a qualcosa.

