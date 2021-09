Può sembrare incredibile, eppure esistono malattie che colpiscono soprattutto persone con determinate caratteristiche fisiche. La pelle chiara o scura, il colore degli occhi, la tonalità dei nostri capelli e tante altre caratteristiche somatiche sono spesso collegate ad alcune malattie.

In generale, le cause per cui insorge una patologia possono essere molteplici e diverse. Lo stile di vita, vizi, e fattori esterni possono essere alcune delle cause per cui nasce un problema, anche grave come un tumore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Spesso, però, l’origine di un tumore è legata all’ereditarietà e ai nostri geni che, mutando, possono far saltare i meccanismi di controllo. Esiste, in particolare, un tipo di melanoma riscontrabile soprattutto nelle persone con gli occhi chiari. E, non a caso, riguarda proprio gli occhi.

Pochissimi sanno che questo tipo di tumore colpirebbe di più le persone con occhi chiari

Gli occhi ci permettono di vedere e di osservare il Mondo che ci circonda. Hanno una struttura molto complessa, che possiamo immaginare come costituita da 3 regioni principali. Ed è proprio a partire dalle cellule che costituiscono queste regioni che può formarsi il tumore all’occhio.

Gli studi disponibili fino ad oggi permettono di dire che le persone tendenzialmente più a rischio hanno caratteristiche somatiche abbastanza specifiche. Come riporta il sito dell’Airc, i fattori di rischio identificati ad oggi sono l’etnia, alcune condizioni ereditarie e il colore degli occhi. Ci spieghiamo meglio.

Pelle chiara e occhi chiari

Le osservazioni fatte fino ad oggi ci dicono che questo tipo di tumore è più frequente nelle persone che hanno la carnagione chiara, ma non solo. In linea generale, sarebbero più a rischio gli individui con gli occhi chiari. Questo dato potrebbe non sorprenderci, dato che le persone con pelle e occhi chiari sono ritenute in linea generale, più “delicate”. Nonostante questo, però, in pochissimi sanno che questo tipo di tumore colpirebbe di più le persone con occhi chiari.

I sintomi della malattia e come possiamo prevenirla

La sintomatologia del melanoma all’occhio è ancora in parte sconosciuta e, dunque, non è possibile elencare una lista specifica di sintomi. Sarà anche per questo che in pochi notano questi 3 sintomi insospettabili che potrebbero essere l’anticamera di un tumore all’occhio.

In generale, però, cercare di prevenire questo tipo di tumore è possibile proteggendo sempre i propri occhi con degli schermi per i raggi UVA e UVB.