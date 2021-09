Quando vediamo degli escrementi piccoli e neri sul nostro balcone o in giardino, lo capiamo subito: sono passate le lucertole.

Questi piccoli animaletti sono assolutamente innocui per l’uomo, ma è normale provare fastidio alla loro vista. Teniamo presente, infatti, che le lucertole amano deporre le loro uova in luoghi appartati. E se non faremo attenzione, vedremo crescere queste allegre famigliole nel nostro spazio.

Capiamo subito, quindi, come sbarazzarci di questi animali in modo semplice e veloce. Attenzione però: in questo articolo consiglieremo alcuni metodi del tutto naturali, che non danneggeranno le lucertole, ma si limiteranno ad allontanarle. Eviteremo l’utilizzo di repellenti o di tutti quei prodotti chimici, velenosi e altamente dannosi per l’ambiente, per la nostra salute e per quella dei nostri animali domestici.

Useremo un prodotto presente anche nella nostra cucina, che costa pochissimo e totalmente naturale.

Ecco come allontanare le lucertole dal balcone con questo ingrediente naturale che abbiamo tutti in cucina

Chi ha un balcone o un giardino deve fare i conti ogni giorno con insetti e animaletti vari. È il normale “prezzo” da pagare per avere in cambio il contatto rigenerante e benefico con la natura. Esistono, però, dei metodi molto naturali e non pericolosi che possono farci ottenere grandi risultati.

Ad esempio, ecco la pianta formidabile grazie a cui zanzare, ragni e altri insetti staranno lontani da casa nostra.

Per allontanare le lucertole, invece, basterà trovare in casa propria dell’aglio. Prendiamo una testa d’aglio, e dividiamola nei suoi diversi spicchi. Posizioniamo gli spicchi negli angoli del balcone o giardino in cui abbiamo notato le lucertole.

L’odore particolarmente forte dell’aglio allontanerà le lucertole, che non si avvicineranno più nella zona interessata. In più, se vogliamo rendere l’odore dell’aglio ancora più forte e sgradevole, incidiamo il centro dello spicchio, e quindi posizioniamolo nei punti di nostro interesse. Finalmente ecco come allontanare le lucertole dal balcone con questo ingrediente naturale che abbiamo tutti in cucina, ma non è tutto.

Altri 2 rimedi super che abbiamo sicuramente in cucina

Non solo l’aglio è un ottimo rimedio per allontanare le lucertole. Anche il tabasco e il pepe di Cayenna (o Caienna) sono portentosi per allontanare le lucertole.

Basterà miscelare il pepe o il tabasco con dell’acqua, e versare questa soluzione all’interno di uno spruzzino. Nebulizziamo la soluzione nei punti in cui abbiamo notato la presenza delle lucertole, oppure negli angoli più appartati del nostro balcone o giardino. Anche in questo caso, l’odore forte di queste spezie allontanerà le lucertole, che finalmente non vivranno più sul nostro balcone.