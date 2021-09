Ecco dove vedere la nuova imperdibile serie in streaming che ci lascerà senza fiato

Le serie tv sono al culmine della popolarità. Con cast stellari e produzioni sontuose, ogni sera coinvolgono milioni di telespettatori e telespettatrici. Inventare storie nuove e appassionanti, però, non è semplice, e per questo gli sceneggiatori prendono ispirazione dalla letteratura, scrivendo adattamenti di opere famose. L’esempio più importante è forse quello del Trono di Spade, ma non dobbiamo dimenticare Bridgerton, House of Cards, Tredici e La regina degli scacchi. Ora, sui nostri schermi sta per arrivare una nuova e avvincente serie tratta da una grande saga letteraria. Sarà il prossimo Trono di spade?

La serie si chiama Fondazione, ed è tratta dal Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov. Il ciclo vanta una trilogia uscita negli anni Cinquanta e altri quattro volumi pubblicati tra gli anni Ottanta e Novanta. È, insieme a Dune, uno dei maggiori esempi di saga fantascientifica nella storia della letteratura. A raccogliere la sfida di adattare un’opera così imponente è stato lo sceneggiatore David S. Goyer, non nuovo a progetti ambiziosi.

Dal cavaliere oscuro all’impero stellare

È stato proprio Goyer, infatti, a scrivere la trilogia del cavaliere oscuro, con cui il regista Cristopher Nolan ha portato il mito di Batman nel nuovo millennio. Se Foundation dovesse avere lo stesso successo, personaggi sconosciuti ai più, come Hari Seldon, potrebbero diventare celebri quanto Bruce Wayne.

Una storia lunga millenni

La storia di Foundation è complicata ed estremamente affascinante. In un futuro lontano, l’universo è dominato dall’impero galattico, che governa miliardi di Mondi diversi. Il suo potere sembra inarrestabile, ma, all’improvviso, uno scienziato lo mette in discussione. Hari Seldon, inventore di una nuova disciplina chiamata “psicostoria”, prevede l’imminente caduta dell’impero. A essa seguiranno 30.000 anni di anarchia e distruzione. Insieme a un gruppo di studiosi, allora, Seldon inizia la sua missione: raccoglierà tutto il sapere dell’universo in una gigantesca Enciclopedia galattica. Grazie alle conoscenze conservate nell’Enciclopedia, l’universo potrà riprendersi in soli mille anni.

Le ragioni del successo

Apple, che lo ha prodotto, sembra puntare molto sullo show. Potremo godercelo, e capire se la scommessa dell’azienda californiana si rivelerà vincente, stando tranquillamente sul divano. Ecco dove vedere la nuova imperdibile serie in streaming che ci lascerà senza fiato: tutti gli episodi saranno disponibili su Apple Tv+ dal 24 settembre.

Il pubblico sembra finalmente pronto alla storia raccontata nei libri di Asimov. L’interesse suscitato dal Dune di Denis Villeneuve e il ritorno sul grande schermo di Star Wars dimostrano che le epopee spaziali sono in voga. Oggi, la fantascienza e il fantasy paiono parlare alla nostra immaginazione più di tanti altri generi.

Ciò che ci fa ben sperare nel successo di Foundation è poi il tipo di storia che racconta. Parla di come fronteggiare una crisi inevitabile, trovando soluzioni nuove affidandosi alla conoscenza. Nel periodo post pandemia, possiamo trarre tutti ispirazione da un messaggio come questo.