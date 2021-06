Con l’arrivo dell’estate sulle nostre tavole arriva anche la classica anguria o cocomero. Uno dei frutti che più profuma d’estate.

Dai bambini agli adulti, in molti amano questo frutto delizioso anche se in molti si ritrovano con la pancia gonfia dopo averlo consumato.

L’anguria è un frutto composto per il 90% di acqua, ricco di proprietà benefiche per l’organismo ricco di sali minerali, magnesio, potassio e fosforo.

Si tratta di un frutto ipocalorico con circa 30 calorie per cento grammi ma ricco di zuccheri. Nonostante questo in molti, soprattutto chi è a dieta, temono che mangiare troppa anguria possa fare ingrassare.

Questo delizioso frutto estivo è perfetto per tenere sotto controllo la fame

Ma, quindi, l’anguria fa ingrassare? La risposta è negativa. Infatti l’anguria non fa ingrassare. Perfetta da consumare dopo uno sforzo fisico per reintegrare i sali minerali.

I benefici apportati al corpo dal consumo di anguria sono molti. Mangiare anguria, infatti, permette di contrastare la ritenzione idrica, aiuta a consumare i liquidi in eccesso e contrastare la cellulite.

Inoltre, è ricca di fibre e si tratta di un frutto capace di donare senso di pienezza e sazietà dopo una sola fetta.

Per questo motivo è perfetta da consumare per tenere sotto controllo la fame. Si consiglia di consumare circa trecento grammi di anguria al giorno.

Quando mangiare

Questo delizioso frutto estivo è perfetto per tenere sotto controllo la fame e, quindi, è perfetto per essere consumato come spuntino durante la giornata o a colazione.

Però, si sconsiglia di mangiare l’anguria alla fine di un lauto pasto dal momento che potrebbe rendere difficoltosa la digestione.

Alcuni consigliano di mangiare l’anguria alla sera, perché rilasciando serotonina sarà in grado di favorire il sonno.

Una delle controindicazioni è legata a soggetti che soffrono di diabete. L’anguria è un frutto dall’alto indice glicemico che potrebbe creare problemi.

Inoltre, un consumo eccessivo potrebbe causare gonfiori addominali.

Approfondimento

Come scegliere la frutta estiva e le angurie migliori al supermercato senza commettere errori