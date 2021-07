Henné neutro, rosso o nero, quali sono le differenze tra queste tinte naturali

L’henné (o henna o Lawsonia Inermis) è una tinta vegetale naturale originaria del Nord Africa, Asia Minore e Iran. Viene venduta come polvere, che molte persone preparano in casa per scegliere se arricchirla con yogurt, miele o altri ingredienti altrettanto naturali. Rispetto alle tinte chimiche, l’henné è molto più sano, poiché non penetra nella struttura del capello ma ne avvolge il fusto, rendendolo più forte e protetto.

Quando si pensa all’henné, tuttavia, c’è spesso un po’ di confusione, perché se ne parla come se ne esistessero varietà e colori diversi. Quindi è opportuno fare una distinzione tra henné neutro, rosso o nero, e capire quali sono le differenze tra queste tinte naturali. Quello che di solito chiamiamo henné, infatti, ovvero la Lawsonia Inermis, conferisce al capello un colore arancione/rossiccio. Ma allora gli altri cosa sono?

Henné neutro

Anche se la sua polvere è molto simile a quella dell’henné per colore e consistenza, la Cassia (Senna) Obovata o Cassia (Senna) Italica è una pianta proprio diversa. La sua caratteristica è quella di non colorare il capello: per questo motivo viene usata per irrobustirlo e renderlo più lucido. L’aggettivo “neutro” deriva dall’assenza di colorazione, ma dona lucentezza e brillantezza al capello.

Henné nero

Quando si fa il cosiddetto henné nero, in realtà, si utilizza anche un poco di Lawsonia, perché aiuta a fissare il colore sui capelli. Tuttavia, il mix prevede una percentuale più alta di Indigofera Tinctoria, detta anche solo Indigo. Si tratta di una pianta che conferisce un colore scuro quasi nero al capello ma con delle sfumature bluastre.

Henné biondo

Il cosiddetto henné biondo conterrà al suo interno una quantità minima di Lawsonia, a cui saranno aggiunte piante come camomilla e rabarbaro, avente naturale potere schiarente, oltre che la Cassia Obovata.

Tutte queste soluzioni sono un toccasana per il capello perché sono naturali e gli fanno bene. A questo proposito, raccomandiamo di fare sempre attenzione alle etichette quando li acquistiamo, per accertarsi non sia stato aggiunto qualche ingrediente poco naturale e, quindi, nocivo per la nostra chioma e la nostra salute. Per il resto, che si scelga un henné neutro, rosso o nero, una volta saputo quali sono le differenze tra queste tinte naturali il risultato sarà sicuramente stupefacente.