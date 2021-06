L’acquisto di ogni elettrodomestico è sempre un momento importante, in cui riflettere a fondo per capire qual è il migliore per le proprie esigenze. Infatti, quando si decide di acquistare una lavatrice il mercato offre moltissime alternative adatte alle diverse necessità. Carico abbondante per le famiglie, piccole dimensioni per le case con poco spazio, e così via. Quindi, sulla base dei propri bisogni e di quanto si è disposti a spendere, la scelta sarà ben diversa.

Ecco come fare a scegliere se acquistare una lavatrice con carica frontale o dall’alto seguendo alcuni semplici consigli

La lavatrice con carica dall’alto è l’ideale per chi ha problemi di spazio perché è più piccola di quella a carica frontale. Inoltre, dato che si carica dall’alto, è comoda per chi soffre di problemi alla schiena o alle articolazioni. Poi, la lavatrice con carica dall’alto lava più velocemente, anche se è meno delicata sul bucato. Sarà quindi l’ideale per chi ha un budget ridotto e poco spazio in casa.

La lavatrice con carica frontale è in genere più cara, perché offre prestazioni superiori e risultati migliori. Inoltre, consuma il 40% di acqua in meno e meno elettricità, quindi anche se inizialmente costa di più da comprare, alla lunga farà risparmiare. Poi, la centrifuga funziona meglio per queste lavatrici, per cui a lavaggio i vestiti saranno meno umidi ed asciugheranno più rapidamente. Inoltre, anche se in media il lavaggio dura di più, sarà più delicato sui tessuti. Sarà quindi la scelta migliore per chi desidera un prodotto di qualità e offra dei risultati ottimali.

Sono queste le caratteristiche da valutare per scegliere se acquistare una lavatrice con carica frontale o dall’alto, seguendo questi semplici consigli.

Come scegliere?

Riassumendo, in generale le lavatrici a carica frontale sono di qualità superiore rispetto a quelle con carica dall’alto. Eppure, le lavatrici con carica dall’alto presentano diversi vantaggi come il fatto di essere rapide, comode da caricare e più economiche della controparte.

Infine, le lavatrici con carica frontale sono più eco-friendly, per cui se si sta cercando di ridurre il proprio impatto ambientale, rappresentano la scelta migliore.

La scelta finale dipende per forza dalle proprie esigenze, ma con questi consigli e queste informazioni la scelta sarà chiara.