Il bucato: è una delle sfide quotidiane che ogni casalingo o casalinga si trova a dover affrontare. Purtroppo, come in tutte le cose, solitamente si scopre come evitare danni irreparabili ai nostri amati vestiti solo con l’esperienza.

Uno degli errori che si fa più spesso è di non dedicare le giuste attenzioni ai bianchi: asciugamani, vestiti e magliette, se sono bianchi, sono delicati!

Infatti, è molto comune acquistare un vestitino bianco ed immacolato, e ritrovarsi dopo appena qualche lavaggio con una pallida imitazione dell’originale.

Ma niente paura! Ecco svelato il trucco della nonna per lavare i capi bianchi ed ottenere un pulito perfetto ed immacolato, in pochi semplici passi.

Le basi: separare i bianchi ed i colorati

Sembra scontato, ma non lo è: i bianchi e i colorati devono essere separati. Pur sapendolo, però, moltissime persone continuano a lavare bianchi e colorati insieme, credendo erroneamente che le basse temperature siano una protezione sufficiente per il bucato.

Eppure, anche a basse temperature e con i programmi più delicati di lavaggio, i colorati rilasciano sempre una minima quantità di colore. Seppur minima, questa sarà più che sufficiente per attenuare il bianco splendente per sempre.

Ecco svelato il trucco della nonna per lavare i capi bianchi ed ottenere un pulito perfetto ed immacolato: la candeggina

Una volta capito che i bianchi vanno lavati solo con altri bianchi, si potrà aggiungere al detersivo e all’ammorbidente della candeggina.

Questo prodotto comune in tutte le case è perfetto per sbiancare i panni, ed è anche un ottimo igienizzante, il che non guasta mai. Basterà quindi aggiungere nel terzo scomparto, quello alla destra degli spazi adibiti all’ammorbidente e al detersivo, della candeggina.

Sicuramente, il migliore alleato del bianco immacolato sarà sempre lei, la candeggina. Non solo permette di mantenere bianchi i bianchi, ma spesso è capace di restituire luce ai capi ingrigiti da errori di lavaggio del passato! Infatti, lasciando in ammollo nella candeggina i capi ingrigiti, questi torneranno al loro splendore originale.

Per coloro che proprio non amano la candeggina, esistono comunque dei detersivi creati con una formulazione specifica per sbiancare, che funzionano molto bene.

Un ultimo consiglio è di stendere sempre i bianchi al sole: il sole sbianca naturalmente i capi: per questo per avere un risultato perfetto, stendere il bucato al sole sarà l’ideale per i nostri bianchi.

Una soluzione semplice ed alla portata di tutti per togliere queste fastidiose macchie dai vestiti in pochissimo tempo