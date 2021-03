A tutte prima o poi viene la voglia di sperimentare i capelli corti. Questo taglio, infatti, dona eleganza e raffinatezza a una donna. E l’ultima moda, grazie ad esso è assicurata. Ma, al tempo stesso, dopo una settimana con i capelli corti, ci pentiamo immediatamente. E vogliamo immediatamente riavere la nostra chioma lunga. E forse c’è un modo per soddisfare entrambe queste esigenze. Infatti, sembra incredibile, ma da oggi potremo avere i capelli corti per un solo giorno senza doverli tagliare! Ecco cosa dovremo fare nel dettaglio.

Capelli corti solo per un giorno, come è possibile?

Possiamo aspirare, quindi, a un long bob (con le punte fino alle spalle) anche senza dover andare dal parrucchiere. Infatti, ci basterà realizzare un’acconciatura davvero efficace che farà apparire la nostra chioma corta, come se avessimo davvero tagliato i capelli! Il trucco viene direttamente da Hollywood. Tutte le star, infatti, amano giocare con le lunghezze. E i loro hair stilyst hanno trovato un segreto geniale per permettere ciò. Basterà, infatti, creare il faux bob, un caschetto finto che darà una svolta al nostro stile!

Ecco come realizzare questa acconciatura

Per prima cosa, pettiniamo con attenzione i capelli. Poi, realizziamo una coda bassa e mettiamo l’elastico sul punto in cui vogliamo creare il nostro faux bob. Ora, prendiamo la coda e arrotoliamola su se stessa, arrivando esattamente al punto in cui abbiamo messo l’elastico. Fissiamo il tutto con delle mollettine invisibili. Ed ecco che simuleremo perfettamente un bob senza dover tagliare i nostri capelli. Ricordiamoci, inoltre, di frizionare un po’ i capelli con dello shampoo secco prima di realizzare questa acconciatura. In questo modo, infatti, il nostro caschetto apparirà più voluminoso! Perciò, sembra incredibile, ma da oggi potremo avere i capelli corti per un solo giorno senza doverli tagliare!

