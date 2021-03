Quando si è intenti a lavorare l’orto non si devono commettere troppe leggerezze. Qualunque sia la specie orticola che si desidera coltivare, alcune operazioni si rivelano fondamentali per salvaguardare l’incolumità del raccolto. Uno degli ortaggi più consumati e amati dagli italiani sono indubbiamente i finocchi. Questa preziosa materia prima è fonte di sali minerali e di fibre. Per permettere che i finocchi si possano sviluppare correttamente occorre prestare particolare attenzione a questo errore da evitare per non rovinare il raccolto di questo prezioso ortaggio.

La rincalzatura, un passaggio fondamentale per proteggere la vitalità delle nostre piantine

Il finocchio è certamente uno tra gli ortaggi più apprezzati e diffusi. Appartenente alla famiglia delle Ombrelliferae, è una materia prima molto utilizzata in cucina. Nonostante la sua diffusione, non è così semplice coltivare con successo questo prodotto agroalimentare.

Tra gli errori più frequenti che si commettono, a livello agronomico, troviamo proprio un’errata rincalzatura del terreno. Questa operazione colturale è fondamentale per differenti ragioni. Lo spostamento di un quantitativo opportuno di terreno, ai lati della piantina, è in grado offrire una maggiore protezione. La rincalzatura, inoltre, contribuisce a proteggere l’apparato radicale da sbalzi di temperatura o da venti improvvisi. Un’altra importante funzione di questa pratica è quella di permette al terreno di mantenere una corretta umidità.

Permettere alla radice di assimilare, il più possibile, preziosi elementi nutritivi è un fattore importantissimo per la crescita di qualsiasi ortaggio. Questa tecnica consente a molte coltivazioni, tra cui i finocchi, di migliorare la qualità del raccolto. Un fattore estetico molto apprezzato è il colorito bianco del fusto del finocchio. Questo colorito è indice di una qualità superiore. Impedendo ai raggi solari di permeare nel terreno, si offre una maggiore protezione alla pianta. Gli ortaggi che subiscono questo trattamento risultano essere più gustosi e nutrienti.

La rincalzatura è d’obbligo per chiunque desideri avere un raccolto prospero e abbondante. Ecco perché è importante fare attenzione a questo errore da evitare, per non rovinare il raccolto di questo prezioso ortaggio.

