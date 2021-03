Tutti noi abbiamo delle scarpe alle quali teniamo di più delle altre. E che indossiamo più di frequente, per sfoggiarle e per godercele appieno. Purtroppo però, può capitare che dopo aver percorso chilometri e chilometri col nostro paio di scarpe preferito ai piedi, la suola possa rovinarsi o addirittura bucarsi. Per fortuna esiste un semplice rimedio che possiamo metter in pratica anche da casa, che ci eviterà di gettare nell’immondizia le nostre calzature. Vediamo dunque il metodo casalingo più efficace per riparare le suole bucate delle scarpe, con l’aiuto degli esperti di casa e giardino di ProiezionidiBorsa.

Tutto il necessario a portata di mano

Ecco il metodo casalingo più efficace per riparare le suole bucate delle scarpe. Per riparare l’odiato buco sotto la suola della nostra scarpa, bastano pochi e semplici prodotti che dovremmo avere tranquillamente in casa. Un pezzo di carta vetrata, qualche foglio di carta da cucina, del nastro adesivo e un cubetto di ghiaccio. E ovviamente della colla liquida.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il metodo casalingo più efficace per riparare le suole bucate delle scarpe

Innanzitutto dobbiamo preparare la superficie da trattare, prima di applicare la colla. Con un foglio di carta da cucina umido togliamo gli eventuali residui dalla zona del buco. Puliamo quindi per bene tutta la suola e la asciughiamo in un secondo momento con un altro foglio. In seguito, usiamo un pezzo di carta vetrata per irruvidire i lati del buco e far sì che la colla che applicheremo dopo possa aderire meglio.

Proseguiamo togliendo la soletta inserita nella scarpa ed applichiamo dall’interno una striscia di nastro adesivo che copra il foro. Questo servirà ad evitare che la colla liquida passi attraverso il buco e sporchi la fodera.

Ghiaccio e colla per completare il lavoro

Ora mettiamo un po’ di colla per riempire il buco. Quindi la spargiamo per bene su tutta la parte danneggiata, facendoci aiutare da un cubetto di ghiaccio. La superficie fredda favorirà infatti l’aderenza della colla alla suola. Ora non ci resta che attendere che la colla asciughi. Tempo un giorno e potremo finalmente tornare ad indossare il nostro amato paio di scarpe.