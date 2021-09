Molti di noi avranno sicuramente avuto a che fare con i cattivi odori che provengono dal WC. Sebbene passiamo ore ed ore delle nostre giornate a pulirlo, gli odori sgradevoli sono sempre in agguato.

Per questo motivo oggi la Redazione vuole svelare ai suoi Lettori un metodo molto efficace per risolvere questo comune problema. Infatti, sembra incredibile ma bastano questi 3 ingredienti per eliminare rapidamente i cattivi odori dal wc.

In un precedente articolo abbiamo spiegato che solo in pochi sanno che questo ingrediente è efficace per pulire e disinfettare le piastrelle del bagno.

Questa volta ci focalizzeremo sul wc ed useremo 3 ingredienti che quasi ognuno di noi possiede nelle proprie case. Spieghiamo dunque come preparare questa miscela incredibilmente efficace che lascerà il nostro wc privo di odori sgradevoli.

Sembra incredibile ma bastano questi 3 ingredienti per eliminare rapidamente i cattivi odori dal wc

Per preparare questa miscela, ci servirà un recipiente in cui miscelare i 3 ingredienti. Prendiamo uno spremi agrumi e ricaviamo il succo di un limone. Versiamolo nel recipiente insieme ad un bicchiere d’acqua calda ed uniamo anche 2 cucchiai di bicarbonato.

Infine, ci serviranno 100 millilitri di acqua ossigenata. Non dobbiamo preoccuparci se gli ingredienti tra di loro reagiscono e misceliamo il tutto con l’aiuto di un cucchiaio.

A questo punto ci servirà una bottiglia munita di spruzzino. In questo modo, utilizzare la miscela sarà più semplice. Con l’aiuto di un imbuto mettiamo nella bottiglia la miscela che è pronta per essere utilizzata.

Come usarla

Ricordiamo di agitare la bottiglia prima di utilizzare il prodotto ed applichiamolo direttamente nel wc. Spruzziamo per bene in ogni angolo del wc in modo che la miscela possa agire al meglio. Lasciamo agire il prodotto per almeno 10 minuti prima di iniziare a pulire.

A questo punto, usiamo lo spazzolone per pulire le parti interne del wc. Con un panno in microfibra o con una spugna possiamo invece pulire la tavoletta del water e il coperchio. Vedremo così come in poche e semplici mosse il wc non emanerà più cattivi odori.

Perché funziona

Questa miscela è efficace perché l’acqua ossigenata è una sostanza che permette di sbiancare e disinfettare i sanitari. Raccomandiamo in ogni caso di controllare la concentrazione dell’acqua ossigenata che non deve essere superiore a 12 volumi.

Il limone profuma in modo naturale il wc e lo rende più bianco. Inoltre, permette anche di rimuovere le incrostazioni più ostili.

Infine, il bicarbonato di sodio ci permette di pulire a fondo il nostro wc in modo economico sbiancandolo ed assorbendo i cattivi odori.