Con la fine dell’estate arriva anche il momento di mettere via costumi da bagno, infradito, vestitini e maniche corte. Infatti, è il momento di fare spazio a maglioni, giacche e cappelli. Un momento che spesso ci trova psicologicamente impreparati. Ma invece, è necessario presentarci in regola con quello che è il nostro vestito più prezioso: la nostra pelle.

Quello che spesso ci preoccupa di più oltre al ritorno alla routine è che, insieme al bel tempo, se ne vada anche il bel colorito conquistato in questi mesi. Quali sono i trucchi per preparare la pelle al cambio di stagione preservando l’abbronzatura?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Esiste qualche piccolo accorgimento per preparare al meglio la pelle di viso e corpo all’arrivo di venti e temperature gelide, senza rinunciare troppo in fretta alla tintarella.

I trucchi per preparare la pelle al cambio di stagione preservando l’abbronzatura

La prima parola chiave è esfoliazione.

Molti credono che esfoliare la pelle significhi “lavare via” l’abbronzatura. Niente di più sbagliato!

Utilizzare un buono scrub una volta a settimana su viso e corpo non farà altro che eliminare le cellule morte, lasciando spazio ad una pelle luminosa e rigenerata. Tutto questo senza andare ad intaccare in nessun modo il colorito!

Inoltre una buona esfoliazione prepara la pelle a ricevere ed assorbire più efficacemente creme idratanti e altri trattamenti.

L’importanza dell’idratazione

Dopo le temperature bollenti delle scorse settimane, la nostra pelle richiede una cura profonda per riprendersi dallo stress a cui è stata sottoposta. È importante sapere inoltre che inquinamento, acqua di mare, cloro di piscina, così come vento freddo e gelo, sono dei veri e propri agenti aggressivi per la nostra epidermide.

Sarà dunque importante assicurare la giusta idratazione al nostro organismo, così che anche la nostra pelle ne trarrà beneficio. Per questo è fondamentale assumere la giusta quantità d’acqua ed al tempo stesso applicare, dopo la doccia quotidiana, una buona crema idratante.

Particolare attenzione deve essere usata per la zona del viso.

In questo caso è necessario applicare una base, possibilmente con un buon fattore di protezione, anche prima del make up e dopo la beauty routine della sera subito prima di coricarsi.

Anche l’alimentazione fa la sua parte

È ormai noto come gli alimenti fonte di betacarotene, in combinazione con quelli contenenti vitamina C, non solo favoriscano una sana abbronzatura ma anche il suo mantenimento.

Non solo carote, ma anche albicocche, melone, agrumi, peperoni gialli e patate dolci. Forse non tutti sanno inoltre che il beta-carotene è presente anche in alcuni alimenti “insospettabili”, come spinaci, funghi, prezzemolo e rucola.

Questi sono solo alcuni trucchi per preparare la pelle al cambio di stagione preservando la vostra abbronzatura, senza dover ricorrere a lettini e docce abbronzanti, la cui pericolosità è da tempo dimostrata.

Più sicuro e senz’altro meno dispendioso l’accorgimento di aggiungere qualche goccia di autoabbronzante alla crema idratante di tutti i giorni. Questo trucchetto vi permetterà ancora per qualche tempo di mantenere un colorito sano. Almeno fino a quando non avremo la sciarpa fin sopra al naso!