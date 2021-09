Se ci va bene, li ritroviamo di buon mattino su terrazzi e pianerottoli. Con il primo fresco notturno molti insetti tendono a cercare aree rifugio che possano assicurare temperature più calde; quindi, la nostra abitazione è di gran lunga il luogo in cui tendono ad accasarsi. La porta aperta, una zanzariera a maglie larghe o altri tipi di fessure tra le finestre rappresentano la strada utile. Parliamo di cimici e moscerini ma anche di altri insetti come i coleotteri terricoli, i millepiedi e gli antocoridi. Formiche e scarafaggi, manco a dirlo, sono sempre di casa come anche acari, tarli, tarme e farfalline del cibo.

I luoghi nascondino

Con sobrietà questi insetti si insinuano nelle nostre abitazioni e si nascondono negli angoli delle pareti. Ancora negli spigoli di battiscopa e pavimenti soprattutto se ci sono piccole e impercettibili fessure soprattutto in bagno, in salotto o sui piani alti dei mobili. Che sono quelli che, a dirla tutta, puliamo meno di frequente.

Possiamo difenderci dalla fastidiosa invasione di insetti autunnali in casa con questi validissimi rimedi naturali

Intanto la regola aurea è sempre l’igiene di pavimenti, armadi e mobili. Ad esempio, tra i suggerimenti della nonna troviamo il consiglio di lavare il pavimento con acqua e alcune gocce di alcol che pare siano poco attrattive per gli insetti in cerca di casa. Inoltre se adocchiamo qualche crepa anche sottile, riponiamo fondi di caffè o bicarbonato. Poi cerchiamo quanto prima di sanare tali fessure.

Ingredienti innocui per fermare gli insetti

Intanto in commercio ci sono molti insetticidi naturali che possiamo acquistare. Diversamente possiamo procedere al fai da te. Un suggerimento delle nonne consiglia di utilizzare 70 ml di aceto di vino bianco, un cucchiaio di succo di limone e 250 ml di acqua calda da spruzzare direttamente sulla superficie interessata. Il limone e l’aceto di vino bianco sono ottimi ingredienti di disinfezione che non nuocciono alla salute. Nel peggiore dei casi possono non sollevarci dal problema ma prima di ricorrere a soluzioni chimiche drastiche, potremmo tentare. Ovviamente tale composto, sebbene naturale, non va ingerito se non altro per la forte acidità. Possiamo difenderci dalla fastidiosa invasione di insetti autunnali in casa con questi validissimi rimedi naturali che vale la pena provare e che possono riguardare anche il nostro fido. Vediamo come.

Se abbiamo animali domestici

In questo caso, se abbiamo cani o gatti, dobbiamo stare in guardia anche da pulci e zecche e per tenerle lontane possiamo preparare una miscela a base di agrumi con arance, pompelmi o limoni. Portiamo ad ebollizione un litro d’acqua, aggiungiamo due agrumi e lasciamola sui fornelli per circa un’ora. Quando la soluzione sarà fredda, possiamo spruzzarla negli angoli dove normalmente sostano cani e gatti in casa.

Un consiglio

In questi giorni settembrini un modo per essere poco appetibili agli insetti è quello di aprire le finestre nelle ore più calde che poi in realtà sono tiepide. Col calore, infatti, gli insetti tendono a starsene fuori.