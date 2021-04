La pulizia del bagno è un’azione quotidiana che richiede molto tempo. Pavimenti, sanitari e piastrelle necessitano spesso di essere puliti e disinfettati. Quello che vogliamo suggerire oggi è di preparare un detergente naturale utilizzando un ingrediente inaspettato. Infatti, in pochi sanno che questo ingrediente è efficace per pulire e disinfettare le piastrelle del bagno.

L’importanza di disinfettare

La pulizia del bagno richiede molte attenzioni perché è l’ambiente in cui proliferano più germi in assoluto. Proprio per questo motivo è importante non limitarsi a pulire, ma anche a disinfettare. In commercio esistono molti prodotti utili a questo scopo ma, come sempre, la natura ci viene incontro. Per pulire e disinfettare a fondo le piastrelle del bagno, possiamo realizzare uno spray naturale con pochi ingredienti.

Questo ingrediente è la salvia. La salvia possiede infatti proprietà disinfettanti sia per il corpo sia per le superfici. Realizzare uno spray naturale con questo ingrediente ci aiuterà ad avere piastrelle sempre pulite e disinfettate. Vediamo come procedere.

Per realizzare questo detergente naturale, ci serviranno pochissimi ingredienti. Facciamo scaldare un pentolino d’acqua al quale aggiungiamo il sale e le foglie di salvia. Per ottenere il massimo delle potenzialità da essa, spezzettiamola in maniera grossolana. Dopo aver fatto bollire l’acqua per almeno 5 minuti, la lasciamo raffreddare completamente. A questo punto aggiungiamo mezzo bicchiere di aceto bianco e trasferiamo il tutto in una bottiglia dotata di spruzzino. Adesso possiamo iniziare a pulire e per farlo vaporizziamo sulle piastrelle questa soluzione e lasciamola agire per almeno 5 minuti. Con una spugna morbida strofiniamo con movimenti circolari per rimuovere sporco e calcare. Una volta finito, usiamo un panno in microfibra asciutto per asciugare le nostre piastrelle. Esse saranno lucide e senza aloni, ma soprattutto pulite e disinfettate.

