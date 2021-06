Molti appassionati di giardinaggio, in questo periodo si sono cimentati nella coltivazione dei pomodori.

Questi due mesi che verranno, giugno e luglio, sono decisivi per le sorti di queste piante.

Se si vogliono raccogliere ad agosto dei bei frutti rossi, adesso è importante creare le giuste condizioni.

Tra le tante accortezze, come l’irrigazione, la prevenzione da malattie fungine e così via, possiamo considerare anche la consociazione.

Nel nostro caso, infatti, sembra incredibile ma basta piantare quest’erba aromatica nei pressi dei pomodori per farli crescere rigogliosi e profumati come non mai.

Una tecnica ancora poco utilizzata

La tecnica della consociazione consiste nel coltivare, nello stesso tempo e nello stesso spazio, due piante di specie diversa. Non tutte le piante sono amiche. Anzi in alcuni casi possono crescere una a discapito dell’altra. Altre volte, coltivare delle erbe aromatiche vicino ad altre piante può essere molto vantaggioso.

Ad esempio, i vantaggi possono misurarsi in termini di ottimizzazione dello spazio del terreno, ma anche in termini di produzione. Infatti si può iniziare la coltivazione di un prodotto, mentre l’altro è già ben avviato.

Inoltre, una pianta può essere protezione dell’altra dalla troppa esposizione solare, o dagli agenti atmosferici.

Nel prossimo paragrafo, approfondiremo il discorso, analizzando il caso specifico dei pomodori.

Due piante amichevoli

I vantaggi appena descritti non sono gli unici degni di nota. Un altro beneficio che si può riscontrare dalla vicinanza di due piante è quella repellente.

Infatti, molte piante con il proprio odore, tendono ad allontanare anche parassiti ed insetti che rischiano di infestare il raccolto.

In questo contesto, nel caso dei pomodori, un’ottima erba aromatica capace di portare benefici ai pomodori è sicuramente la menta.

Ma oltre a svolgere una funzione protettiva, essa può migliorare notevolmente anche la qualità dei pomodori. Sia in termini di resa, che in termini di gusto!

Approfondimento

