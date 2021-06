Se ci stiamo preparando per il pranzo al sacco del 2 giugno, dobbiamo sicuramente far uso della borsa termica o borsa frigo.

In questo articolo forniremo dei brevi consigli su come preparare la borsa termica in modo che le pietanze rimangano fresche a lungo fino a 12 ore e possano essere consumate fresche come appena tolte dal frigorifero.

Raffreddare la borsa termica prima di riempirla

Se teniamo la borsa termica in auto o anche a casa in un armadio, di sicuro la borsa avrà la temperatura dell’ambiente circostante. Dobbiamo quindi provvedere a renderla fredda mettendola ancora piegata nel frigorifero o nel freezer, prima di riempirla.

Disporre le pietanze in base ai piatti del pasto

Se apriamo la borsa termica e dobbiamo togliere tutte le pietanze alla ricerca dell’insalata di riso, la prima portata, andremo a esporre tutto il contenuto ad una variazione di temperatura.

Partiamo, quindi, mettendo sotto il dolce. Naturalmente se si tratta di un dolce al cucchiaio lo collocheremo in un contenitore rigido in vetro in modo che non finisca schiacciato dalle altre pietanze.

Posizioniamo, poi, il secondo, e sopra il primo piatto, in modo da trovarlo appena apriamo la borsa termica.

Aprire il meno possibile la borsa termica

Aprire e chiudere di continuo la borsa termica significa fargli perdere l’isolamento. È lo stesso meccanismo di quando apriamo e chiudiamo in continuazione il frigorifero.

Riempire tutto lo spazio

Ai lati delle pietanze possiamo collocare della frutta o delle bibite fresche. Togliamo gli imballaggi, come i cartoni delle birre o altro, in modo da creare spazio utile da riempire.

Più la borsa termica sarà piena e compatta più riuscirà a mantenere a lungo il fresco.

La presenza di surgelati da cucinare sul posto

Se invece di portarci tutte le pietanze già cotte e pronte, volessimo organizzare una grigliata outdoor, potremmo avere della carne congelata.

In questo caso i cibi ancora surgelati vanno posti sul fondo della borsa termica e a poco a poco, durante la gita, si scongeleranno. Questo assicurerà di tenere fresche le altre pietanze e in più arriveremo a destinazione con carne o pesce scongelati pronti per la griglia.

Aiutiamoci con del ghiaccio sintetico

Fra una pietanza e l’altra posizioniamo delle tavolette di ghiaccio sintetico. Anche questo potrebbe aiutare.

Altri trucchi

Oltre a scoprire come preparare la borsa termica in modo che le pietanze rimangano fresche a lungo fino a 12 ore, ecco altri trucchi!

Il giusto mix di ghiaccio. Utilizziamo tra le pietanze delle tavole di ghiaccio sintetico o secco mentre ricopriamo il contenuto della borsa termica o del frigo da auto con ghiaccio casalingo. Meglio non utilizzare i cubetti! Mettiamo a congelare una teglia quadrata rivestita di carta forno piena di acqua. Formeremo, così, una piccola “zolla” di ghiaccio che durerà di più dei singoli cubetti.

Congelare la carta asciugatutto. Altro trucco è bagnare la carta asciugatutto e metterla in freezer a congelare. Riempiremo, quindi, tutti i vani della nostra borsa termica con la carta asciugatutto congelata.

Qui la Redazione di ProiezionidiBorsa suggerisce degli utili consigli per una grigliata perfetta.